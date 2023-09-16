ChatGPT выходит на корпоративный рынок, включая чешский. Он обещает конфиденциальность и скорость

Генеративные инструменты искусственного интеллекта популярны во многих компаниях, поскольку помогают повысить индивидуальную производительность труда. Согласно внутренней статистике OpenAI, в 80% крупнейших компаний есть люди, которые хотят использовать ChatGPT на работе. Однако многие компании запрещают своим сотрудникам доступ к ChatGPT. Это связано с потенциальной утечкой данных.

Именно эти опасения OpenAI хочет развеять с помощью нового продукта: «Мы считаем, что искусственный интеллект может помочь и улучшить каждый аспект нашей рабочей жизни, а также повысить творческий потенциал и продуктивность сотрудников».

Помимо вдвое большей скорости, ChatGPT Enterprise также предложит более длинное «контекстное окно» в 32 000 токенов, что в четыре раза больше, чем у текущей общедоступной модели GPT-4 в платной версии ChatGPT Plus. Более длинное контекстное окно должно обеспечить более последовательное ведение беседы. Это связано с тем, что чат-бот не будет «забывать», о чем вы говорили, и сможет работать с более длинными текстами и загруженными документами.

Самым большим контекстным окном на рынке сейчас может похвастаться конкурент Claude 2, вмещающий 100 000 токенов (десять токенов эквивалентны примерно семи английским словам — ред.).

Безопасность, шифрование, конфиденциальность

В своем заявлении OpenAI подчеркивает, что данные, загруженные в корпоративный аккаунт, не будут использоваться для обучения будущих моделей ИИ. Это один из моментов, который до сих пор сильно беспокоил компании. Даже в ChatGPT такое обучение на данных пользователя можно отключить с помощью специального переключателя, но при этом отключается возможность сохранения истории разговоров.

Шифрование пользовательских данных осуществляется в соответствии с обычно требуемыми стандартами (AES 256bit и TLS 1.2+), чего должно быть достаточно для большинства корпоративных нужд. В распоряжении администраторов будут классические средства управления пользователями, например, они смогут посмотреть, как часто пользователь использует ChatGPT. Это должно снять большую часть оговорок, из-за которых крупные компании не хотели внедрять новый инструмент в свой арсенал.

OpenAI утверждает, что у него есть пользователи в большинстве крупных компаний. Это следует из того факта, что среди зарегистрированных пользователей ChatGPT есть адреса, соответствующие доменам 80% компаний из списка Fortune 500. А несколько отдельных компаний уже используют новую корпоративную версию в сотрудничестве с OpenAI. «ChatGPT Enterprise позволил сократить время на исследования в среднем на час в день, повысив продуктивность работы сотрудников нашей команды, — говорит Хорхе Зунига, руководитель Asana. — Это мощный инструмент, который ускоряет проверку гипотез и улучшает наши внутренние системы».

Корпоративную версию ChatGPT можно приобрести, обратившись к специалистам по продажам OpenAI, которые также составят индивидуальное предложение для компании.

Кто в выигрыше?

По мнению эксперта AI Exchange Рейчел Вудс, ChatGPT Enterprise — действительно важный шаг для OpenAI: «Это откроет двери, компании смогут начать использовать ИИ в бизнесе». На самом деле опасения по поводу конфиденциальности были основным барьером для многих компаний. Теперь этот барьер исчезнет, и появится большой спрос на людей, которые смогут делегировать часть своей работы системам искусственного интеллекта.

Команды получат возможность обмениваться «шаблонами запросов» — еще одна функция, которую сейчас приходится решать с помощью различных внешних инструментов. Можно предположить, что ChatGPT также позволит в перспективе обучать пользовательские модели непосредственно на корпоративных данных.

Этим заявлением OpenAI вступил в прямую конкуренцию с планируемым Microsoft инструментом Kopilot, который также обещает компаниям безопасную работу с данными с помощью моделей OpenAI. Кроме того, за последние восемь месяцев появился целый ряд менее известных инструментов, которые, по сути, являются «посредниками» между компаниями и моделью OpenAI GPT-4.

Таким образом, теперь этим сервисам будет гораздо сложнее обосновать, почему клиенты должны использовать именно их систему, а не ChatGPT Enterprise. Кроме того, OpenAI обещает подписчикам доступ к этому API, так что предложение, вероятно, будет заманчивым, особенно для крупных компаний. Однако об этом сложно судить, не зная конкретный ценовой диапазон.

Как эксплуатация ChatGPT, так и обучение новых моделей требует больших финансовых затрат. Конкуренты не дремлют, а GPT-4 уже давно является единственной крупной языковой моделью. Поэтому OpenAI вполне логично ищет другие способы использовать свое преимущество и привлечь дополнительное финансирование.













Следите за новостями Чехии в соцсетях:





