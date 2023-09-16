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ChatGPT выходит на корпоративный рынок, включая чешский. Он обещает конфиденциальность и скорость
20 сентября 2023
19:30
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В два раза быстрее, в два раза мощнее и с гарантией полной конфиденциальности. Таков новый ChatGPT Enterprise, ориентированный на средний и крупный бизнес. В то время как OpenAI хочет заработать больше денег, многие связанные сервисы, наоборот, потеряют заработок.
Генеративные инструменты искусственного интеллекта популярны во многих компаниях, поскольку помогают повысить индивидуальную производительность труда. Согласно внутренней статистике OpenAI, в 80% крупнейших компаний есть люди, которые хотят использовать ChatGPT на работе. Однако многие компании запрещают своим сотрудникам доступ к ChatGPT. Это связано с потенциальной утечкой данных.
Именно эти опасения OpenAI хочет развеять с помощью нового продукта: «Мы считаем, что искусственный интеллект может помочь и улучшить каждый аспект нашей рабочей жизни, а также повысить творческий потенциал и продуктивность сотрудников».
Помимо вдвое большей скорости, ChatGPT Enterprise также предложит более длинное «контекстное окно» в 32 000 токенов, что в четыре раза больше, чем у текущей общедоступной модели GPT-4 в платной версии ChatGPT Plus. Более длинное контекстное окно должно обеспечить более последовательное ведение беседы. Это связано с тем, что чат-бот не будет «забывать», о чем вы говорили, и сможет работать с более длинными текстами и загруженными документами.
Самым большим контекстным окном на рынке сейчас может похвастаться конкурент Claude 2, вмещающий 100 000 токенов (десять токенов эквивалентны примерно семи английским словам — ред.).
Безопасность, шифрование, конфиденциальность
В своем заявлении OpenAI подчеркивает, что данные, загруженные в корпоративный аккаунт, не будут использоваться для обучения будущих моделей ИИ. Это один из моментов, который до сих пор сильно беспокоил компании. Даже в ChatGPT такое обучение на данных пользователя можно отключить с помощью специального переключателя, но при этом отключается возможность сохранения истории разговоров.
Шифрование пользовательских данных осуществляется в соответствии с обычно требуемыми стандартами (AES 256bit и TLS 1.2+), чего должно быть достаточно для большинства корпоративных нужд. В распоряжении администраторов будут классические средства управления пользователями, например, они смогут посмотреть, как часто пользователь использует ChatGPT. Это должно снять большую часть оговорок, из-за которых крупные компании не хотели внедрять новый инструмент в свой арсенал.
OpenAI утверждает, что у него есть пользователи в большинстве крупных компаний. Это следует из того факта, что среди зарегистрированных пользователей ChatGPT есть адреса, соответствующие доменам 80% компаний из списка Fortune 500. А несколько отдельных компаний уже используют новую корпоративную версию в сотрудничестве с OpenAI. «ChatGPT Enterprise позволил сократить время на исследования в среднем на час в день, повысив продуктивность работы сотрудников нашей команды, — говорит Хорхе Зунига, руководитель Asana. — Это мощный инструмент, который ускоряет проверку гипотез и улучшает наши внутренние системы».
Корпоративную версию ChatGPT можно приобрести, обратившись к специалистам по продажам OpenAI, которые также составят индивидуальное предложение для компании.
Кто в выигрыше?
По мнению эксперта AI Exchange Рейчел Вудс, ChatGPT Enterprise — действительно важный шаг для OpenAI: «Это откроет двери, компании смогут начать использовать ИИ в бизнесе». На самом деле опасения по поводу конфиденциальности были основным барьером для многих компаний. Теперь этот барьер исчезнет, и появится большой спрос на людей, которые смогут делегировать часть своей работы системам искусственного интеллекта.
Команды получат возможность обмениваться «шаблонами запросов» — еще одна функция, которую сейчас приходится решать с помощью различных внешних инструментов. Можно предположить, что ChatGPT также позволит в перспективе обучать пользовательские модели непосредственно на корпоративных данных.
Этим заявлением OpenAI вступил в прямую конкуренцию с планируемым Microsoft инструментом Kopilot, который также обещает компаниям безопасную работу с данными с помощью моделей OpenAI. Кроме того, за последние восемь месяцев появился целый ряд менее известных инструментов, которые, по сути, являются «посредниками» между компаниями и моделью OpenAI GPT-4.
Таким образом, теперь этим сервисам будет гораздо сложнее обосновать, почему клиенты должны использовать именно их систему, а не ChatGPT Enterprise. Кроме того, OpenAI обещает подписчикам доступ к этому API, так что предложение, вероятно, будет заманчивым, особенно для крупных компаний. Однако об этом сложно судить, не зная конкретный ценовой диапазон.
Как эксплуатация ChatGPT, так и обучение новых моделей требует больших финансовых затрат. Конкуренты не дремлют, а GPT-4 уже давно является единственной крупной языковой моделью. Поэтому OpenAI вполне логично ищет другие способы использовать свое преимущество и привлечь дополнительное финансирование.
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