У немцев энергия на треть дешевле, говорит Гавличек правительству

Сейчас коалиция спорит о том, следует ли прекращать поддержку по ценам на энергоресурсы. Карел Гавличек из партии ANO утверждает, что помощь необходима как компаниям, так и домашним хозяйствам. И если другие варианты не сработают, то даже увеличение дефицита — приемлемая цена за помощь.

интервью он также обсуждает вопрос о том, сможет ли Чехия разработать долгосрочную концепцию, которая получит поддержку как у коалиции, так и у оппозиции.

Некоторые ключевые моменты из интервью:

– Вопрос о том, будет ли государство субсидировать цены на энергию в следующем году, включая возобновляемые источники энергии, все еще обсуждается коалицией. Если бы это зависело от партии ANO, как бы вы поступили?

– Это серьезный вопрос, требующий бюджета в размере до 75 миллиардов чешских крон. Примерно половина — это расходы на распределение и передачу электроэнергии, а вторая половина идет на возобновляемые источники энергии. На данный момент планируется переложить это бремя на потребителей и компании, что приведет к увеличению регулируемой части цен. Я бы предложил постепенное внедрение этой платы на протяжении нескольких лет. Что касается возобновляемых источников энергии, я бы оставил это на усмотрение государства. Это был бы большой шаг уже в январе, и это символически важно, так как субсидии на возобновляемую энергию являются бременем для государства с 2010 года.

– Но разве мы не вышли из худшего кризиса?

– На мой взгляд, нет. Кризис еще не окончен, и мы до сих пор не достигли предкризисных уровней цен. Экономическая шок-терапия, которую предлагают некоторые экономисты, в итоге может создать больше проблем, чем решить, и она не является неотложной необходимостью. Я абсолютно не согласен с тем, что делает Збынек Станюра, но он был прав, когда говорил в Палате представителей, что мы не следуем путем Греции и что наше финансовое состояние далеко не катастрофично.

– Где бы можно было получить дополнительную поддержку?

– Один из вариантов — договориться с инвесторами о переносе платежей на два-три года, возможно, даже с уплатой процентов. Это позволило бы им не потерять средства. Это не идеальное решение, но в критический момент оно могло бы помочь.

– Один из вариантов, который, как сообщается, рассматривает министерство, — финансирование за счет квот на выбросы. Может ли такое решение быть правильным?

– Да, мы предлагали это в поправке Ричарда Брабека еще в январе 2022 года, но для этого требуется изменить закон. Если мы этого не сделаем, то средства от квот попадут в Фонд модернизации и их нельзя будет использовать для других целей.

– Если коалиция предложит изменения в законе, поддержит ли их партия ANO?

– Да, но важно обсудить, на что будут направлены эти средства. Если мы хотим использовать их, чтобы избежать увеличения регулируемой цены на энергию, то это может быть хорошей идеей. Но это требует подготовки.

– Если не удастся внести изменения в закон, должно ли государство помогать с ценой на электроэнергию даже за счет увеличения бюджетного дефицита?

– Да. Что касается дефицита, для правительства это вызов, но, если мы сократим поддержку и цены на электроэнергию вырастут, как мы сможем генерировать доход? Мы не должны обременять компании. Посмотрите на Германию. Там не сделали энергию дешевле для потребителей, но снизили стоимость электроэнергии и газа для предприятий и промышленности на треть. Как мы можем конкурировать с ними? В противном случае у нас не будет ВВП, экономического роста, и будущим правительствам будет сложно собирать доходы. У нас не будет места для сокращений расходов.













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