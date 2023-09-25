«Зона No Go» в Усти-над-Лабем. Из-за угрозы насилия пиццерия прекратила доставку еды, троллейбусы не ходят

«У нас закончилось терпение, и мы решили полностью исключить это место из зоны доставки. Первый инцидент был связан с ударами по машине и угрозами насилия», — сообщила пиццерия в своем профиле на Facebook в выходные.

«После этого мы отвозим их заказы на автобусную остановку. Второй инцидент произошел вчера также на остановке. Они разбили фару на машине, угрожали водителю. Абсолютно неуправляемое место, полное людей, у которых нет ни моральных норм, ни тем более манер», — пишут сотрудники пиццерии.

Ресторан извинился перед вежливыми покупателями. «У нас было несколько приличных клиентов, и мы приносим вам глубочайшие извинения, но ваши заказы не будут обработаны или введены в систему», — говорится в заявлении пиццерии.

«Когда-то довольно симпатичный район медленно, но верно превращается в "зону NoGo" под неусыпным оком руководства города», — написал один из комментаторов под постом.

«Как никто не доставляет пиццу в зону боевых действий или в активную зону реактора, так и в Мойжирж не стоит доставлять пиццу в целях сохранения собственной жизни», — написал другой.

«Я ничему не удивлена. Там приходится постоянно следить за порядком вместе с муниципальной полицией», — сказала Právo Ивета Томкова, староста Нештемицкого района, в состав которого входит Мойжирж.

«Здесь скапливается большое количество проблемных жителей, которые чувствуют себя безнаказанными. Я виню в этом государство. У мэрии связаны руки, нет репрессивных инструментов, есть только решения по правонарушениям», — добавила Томкова.

Благодаря принятой в прошлом году поправке, известной как «три раза и достаточно», у муниципалитетов появилась возможность лишать неплательщиков штрафов за правонарушения социальных льгот, и в Нештемице пошли по этому пути. «Мы уже направили несколько запросов в Бюро по трудоустройству с просьбой приостановить выплату социальных пособий», — сказала Томкова.

Из-за недисциплинированных пассажиров с 31 июля изменилась схема движения городского транспорта до Мойжиржа. Вместо троллейбуса, маршрут которого был сокращен, ходит только автобус с посадкой через переднюю дверь в течение всего дня.

Транспортная компания совместно с мэрией города Усти-над-Лабем ввела это изменение, чтобы защитить добропорядочных пассажиров и водителей общественного транспорта, а также для успокоения обстановки в населенном пункте.

В прошлом, например, пассажиры плевали в водителя-женщину, и водители после таких инцидентов отказывались ездить в Мойжирж.

За безопасностью и порядком в транспорте теперь следят транспортные помощники и сотрудники муниципальной полиции. Пассажиры, не имеющие действительного удостоверения личности, не будут допущены в салон. По мнению транспортной компании, новая мера оправдала себя и будет действовать и впредь.

Даже таксисты не решаются работать в этом районе «Мы уже давно не ездим в Мойжир, а в Пржедлице вообще не ездим. К сожалению, так сложилось», — написал водитель городского Fox Taxi в обсуждении поста о пиццерии.











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