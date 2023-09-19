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Чехия не использует свой потенциал и отстает в цифровизации предприятий
29 сентября 2023
17:30
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Хотя 60% чехов владеют хотя бы базовыми цифровыми навыками, что выше среднего показателя по ЕС, составляющего 54%, страна по-прежнему отстает в области цифровизации. Это следует из доклада Европейской комиссии.
В докладе говорится о стремлении Чешской Республики стать ключевым игроком в области цифровых технологий, а также о нереализованном потенциале. Однако в то же время в нем напоминается, что в последнее время Чехия отстает в оцифровке компаний.
По данным исследования Еврокомиссии, 6 из 10 чехов обладают базовыми цифровыми навыками, что несколько выше среднего показателя по ЕС, но ИТ-специалисты составляют лишь 4,5% работников.
К основным цифровым навыкам относятся обработка информации, коммуникация, создание цифрового контента, обеспечение безопасности и решение проблем.
Развитие цифровизации в Чехии сдерживается отсутствием высокоскоростных оптоволоконных линий. В отличие от этого, покрытие сетями 5G у нас выше среднего по ЕС.
Согласно отчету, Чехия отстает в цифровизации бизнеса, которому еще предстоит перейти на облачные системы хранения данных и использование искусственного интеллекта.
Рамочная программа ЕС по развитию цифровых навыков
ЕС ставит перед собой цели в области цифровых технологий на 2030 год, когда не менее 80% населения должно обладать хотя бы базовыми навыками. Нормой должны стать государственные услуги в режиме онлайн, в том числе электронный доступ к медицинским картам или цифровая идентификация.
В докладе ЕК отмечаются существенные различия между странами: если в Нидерландах или Финляндии к 2021 году 79% населения уже близки к поставленным целям, то в Румынии, Польше, Болгарии или Италии цифровыми навыками владеет менее половины взрослого населения.
В Чехии тема цифровизации долгое время ассоциировалась в основном с неэффективностью государственного управления и избытком бюрократии. Вдохновлять должны, в частности, страны Балтии, где общение с властями возможно в основном только в режиме онлайн.
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