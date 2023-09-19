Чехия не использует свой потенциал и отстает в цифровизации предприятий

В докладе говорится о стремлении Чешской Республики стать ключевым игроком в области цифровых технологий, а также о нереализованном потенциале. Однако в то же время в нем напоминается, что в последнее время Чехия отстает в оцифровке компаний.

По данным исследования Еврокомиссии, 6 из 10 чехов обладают базовыми цифровыми навыками, что несколько выше среднего показателя по ЕС, но ИТ-специалисты составляют лишь 4,5% работников.

К основным цифровым навыкам относятся обработка информации, коммуникация, создание цифрового контента, обеспечение безопасности и решение проблем.

Развитие цифровизации в Чехии сдерживается отсутствием высокоскоростных оптоволоконных линий. В отличие от этого, покрытие сетями 5G у нас выше среднего по ЕС.

Согласно отчету, Чехия отстает в цифровизации бизнеса, которому еще предстоит перейти на облачные системы хранения данных и использование искусственного интеллекта.

Рамочная программа ЕС по развитию цифровых навыков

ЕС ставит перед собой цели в области цифровых технологий на 2030 год, когда не менее 80% населения должно обладать хотя бы базовыми навыками. Нормой должны стать государственные услуги в режиме онлайн, в том числе электронный доступ к медицинским картам или цифровая идентификация.

В докладе ЕК отмечаются существенные различия между странами: если в Нидерландах или Финляндии к 2021 году 79% населения уже близки к поставленным целям, то в Румынии, Польше, Болгарии или Италии цифровыми навыками владеет менее половины взрослого населения.

В Чехии тема цифровизации долгое время ассоциировалась в основном с неэффективностью государственного управления и избытком бюрократии. Вдохновлять должны, в частности, страны Балтии, где общение с властями возможно в основном только в режиме онлайн.









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