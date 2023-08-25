В Чехии запретят ароматизированный нагретый табак

Петр Шебек, директор по внешним связям табачной компании Philip Morris ČR, назвал ароматизированный табак менее вредной альтернативой для курильщиков. «Мы рассматриваем ароматизаторы в продуктах с низким уровнем риска как важный фактор, который может побудить некоторых взрослых курильщиков перейти на менее вредные альтернативы, и считаем, что полный запрет может снизить количество людей, переходящих на альтернативы в целом», — сказал Шебек в интервью Právo.

Philip Morris ČR является крупнейшим в Чехии производителем и продавцом табачных изделий. Только в прошлом году компания продала 2,3 млрд табачных изделий.

Национальный координатор по борьбе с наркотиками Йиндржих Воборжил не считает запрет лучшим шагом. «Я не в восторге от этого. Я очень поддерживаю подход, направленный на снижение вреда, то есть снижение рисков, связанных с табаком. Я немного опасаюсь, что из-за этого люди вернутся к сигаретам, но я не знаю точных цифр рынка, которые позволили бы мне оценить, в какой степени это может произойти», — сказал Воборжил в интервью Právo.

По словам Шебека, трудно предсказать, какое влияние окажет запрет на потребителей, но одно можно сказать точно.

«Запрет на характерные ароматизаторы в нагреваемых табачных изделиях ослабляет роль этих изделий в снижении уровня курения в Европе. Как показывает растущее количество научных данных и решений регулирующих органов, нагреваемые табачные изделия гораздо лучше для взрослых пользователей, чем продолжение курения», — сказал он.

Данные компании Philip Morris показывают, что после запуска устройства IQOS на чешском рынке, которое состоялось в 2017 году, число пользователей альтернативных табачных изделий в прошлом году составило более 570 000 человек. Из них примерно 70% отказались от курения сигарет.

Таким образом, курильщикам ароматизированного нагретого табака останется либо перейти на традиционные табачные вкусы, либо на одноразовые ароматизированные электронные сигареты.

Их продавцов недавно проверили региональные санитарные станции. Они обращали внимание в основном на правильность маркировки продукции и выявили несколько нарушений, таких как недостаточная маркировка запрета на продажу лицам моложе 18 лет или недостаточное отделение от других товаров.

«В общей сложности 165 проверенных продуктов не соответствовали требованиям к маркировке. Часто встречались ошибки, связанные с непредоставлением необходимой информации на чешском языке или с отсутствием перечня всех ингредиентов. В связи с ошибками в маркировке предлагается наложить 26 штрафов на общую сумму 125 000 чешских крон», — говорится в отчете Министерства здравоохранения.

Региональные станции гигиены подали в Чешское управление торговой инспекции в общей сложности 14 жалоб по результатам проверки. Ошибки в способе продажи чаще всего обнаруживались в Праге и Южночешском крае.

«Кроме того, по всей Чехии была принята в общей сложности 31 мера, в основном заключающаяся в отзыве или утилизации продукции. Например, более 1 044 одноразовых электронных сигарет было изъято из продажи и утилизировано по результатам проверок, проведенных Гигиенической станцией города Праги», — говорится в отчете.

В отличие, например, от Германии, Бельгии или Франции, Чехия не планирует вводить запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет.

«Запрет на продажу ароматизированного нагретого табака является требованием Европейской директивы. Директива не требует запрета ароматизаторов для электронных сигарет, это решает страна-участница», — заявил Právo Ондржей Якоб, представитель министерства здравоохранения.

Запрет без обоснования

По мнению Воборила, такой запрет не имеет смысла. «Некоторые европейские страны идут по неправильному пути. Мне не кажется, что этот шаг основан на каких-либо доказательствах. Запрет характерных ароматизаторов в нагреваемых табачных изделиях подрывает роль этих изделий в снижении уровня курения в Европе. Почти преступно не вкладывать деньги в получение таких данных. Если это спасет сто тысяч жизней или миллиарды на медицинское страхование, почему у нас нет данных?» — критикует Воборил.

Он утверждает, что никотин в чистом виде гораздо менее опасен, чем курение сигарет. «Швеция, в отличие, например, от Франции, пошла по пути альтернатив. Там курят только 5% населения. При этом число преждевременных инфарктов, рака легких и другие расходы на здравоохранение, связанные с курением, резко сократились — на 80%. Франция, где курят столько же, сколько и у нас, — более 20%, — запрещает альтернативы. Я говорю себе, что это мера против людей, а не для людей», — считает Воборил.













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