«Чехия — эпицентр дезинформации». Студенты разработали приложение против новостных фейков

Трое студентов — Филип Трхлик, Михал Браванский и Матьяш Богачек — заявили о себе уже в подростковом возрасте. В 15 лет Богачек разработал Newskit, инструмент для сбора новостей из надежных источников. Браванский придумал агрегатор новостей под названием Měj přehled, в котором искусственный интеллект ежедневно готовит сводку наиболее важных новостей. В подростковом возрасте Трхлик руководил кружками робототехники и занимался на онлайн-курсах программирования в Стэнфордском университете.

В 2020 году они вместе вошли в список самых талантливых подростков страны Dvacet pod dvacet. Они также вышли в финал конкурса «Старшеклассник года». Когда выяснилось, что все трое занимаются искусственным интеллектом и обеспокоены тем, что в Чехии, по их мнению, сильно развита сфера дезинформации, они собрались вместе и основали команду Verifee . Их целью было создание приложения, которое бы предупреждало пользователей о недостоверных новостях.

Когда они победили в конкурсе Roboton с темой «Искусственный интеллект решает проблему фейковых новостей», их заметил Центр искусственного интеллекта компании O2 и предложил им сотрудничество. К концу 2021 года была готова пробная версия приложения Verifee. Она все еще нуждалась в доработке, чтобы сделать результаты максимально точными и обеспечить работу с разными браузерами и различными типами контента.

Постепенно авторы начали воплощать свои мечты в жизнь. Трхлик поступил в Лондонский университетский колледж, один из мировых лидеров в области искусственного интеллекта. Через год его примеру последовал Браванский. В этом году в высшее учебное заведение поступил и самый младший из троицы — Богачек. В Стэнфордский университет, расположенный в знаменитой на весь мир Кремниевой долине. «В Чехии мы находимся в эпицентре дезинформации. На Западе ее не так много. Это дает нам понимание проблемы и поможет найти инновационные решения», — говорит Браванский.

Разработку приложения они начали в то время, когда было много недостоверной информации вокруг ковида. «Но оно сработало для нас так же хорошо, когда началась война в Украине», — говорит Трлик. Он подчеркивает, в первую очередь ему и его коллегам важна не сама правдивость статьи. «Мы измеряем, насколько текст настроен на то, чтобы лгать вам или манипулировать вами», — говорит он.

Приложение оценивает степень доверия, определяемую по шкале от нуля до ста. Оно ищет те элементы, которые, по мнению разработчиков, указывает на проблемы и манипуляции: указан ли автор, является ли заголовок так называемым «кликбейтом», содержит ли текст ошибки в аргументации или влияет на эмоции читателя. Чтобы было легче ориентироваться, оценка имеет цвета как у светофора: зеленый — «хорошо», оранжевый — «осторожно» и красный — «строгое предупреждение».





При обнаружении вредоносного файла или программы приложение ведет себя аналогично антивирусу. При обнаружении вредоносного файла или программы приложение ведет себя аналогично антивирусу.

Если на вашем компьютере установлен инструмент Verifee, при нажатии на статью в правом верхнем углу появится числовая оценка. Если пользователь хочет узнать, почему, например, текст набрал 70 баллов из 100, он может щелкнуть на цифре, и на экране появится дополнительная информация, например о том, что приложение оценило его как слегка бульварный, оскорбительный и без указания автора. «Мы нашли небольшие недочеты. Вам необходимо критически подойти к прочтению», — может предупредить приложение.

Если оценка опускается ниже 40 баллов, цифра начинает пульсировать, чтобы читатель обязательно обратил внимание и имел больше шансов не поддаться на дезинформацию или манипуляцию. «Мы обнаружили существенные ошибки. Пожалуйста, будьте осторожны при чтении этой статьи. Имеется ряд негативных моментов, которые могут свидетельствовать о низком уровне доверия», — предупреждает инструмент, например, когда рядом с текстом тревожно мигает оценка 31.

Некоторые сайты блокируют приложение

Пока Verifee не работает с мобильными телефонами и может анализировать только около 40 источников. К следующему году оно должно быть способно работать с мобильными телефонами, а также с большим количеством сайтов. «Мы не ориентируемся на тех, кто уже поддался дезинформации. Они считают, что все не так, как утверждают официальные СМИ, и поэтому вынуждены искать информацию на альтернативных сайтах. Скорее всего, они не будут устанавливать наше приложение. Однако нам важна „серая зона“ — невинные добропорядочные люди, которые время от времени натыкаются на манипулятивную или дезинформационную статью в социальных сетях и не знают, что с ней делать», — описывает целевую группу Трлик.

Студент Браванский отмечает, что разработчики уже сталкивались с попытками некоторых сайтов заблокировать их сервис. «С некоторыми попытками мы справляемся. Если Verifee полностью блокируется сайтом, мы отправляем пользователю сообщение о том, что сайт запрещает нас. Это тоже важная информация», — отмечает он.

Трио молодых людей объединили свои усилия с организацией Fakescape, которая занимается вопросами медиаграмотности и кибербезопасности, обучая всех — от школьников до пожилых людей. «Verifee — это отличный инструмент, который соответствует нашим задачам. Мы будем рекомендовать его нашим клиентам и советовать, как им пользоваться», — обещает Тереза Крачмарова, глава ассоциации.

Приложение останется бесплатным, включая будущие улучшения. «Verifee создано не для того, чтобы зарабатывать деньги. Вы не должны платить за защиту от дезинформации», — соглашаются трое молодых людей. Деньги на разработку и эксплуатацию выделяет компания O2, а материальную поддержку оказывает Microsoft. На сегодняшний день это обходится в несколько миллионов крон.













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