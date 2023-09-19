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«Чехия — эпицентр дезинформации». Студенты разработали приложение против новостных фейков
4 октября 2023
18:30
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Чтобы было легче ориентироваться, оценка от приложения имеет цвета как у светофора: зеленый — «хорошо», оранжевый — «осторожно» и красный — «строгое предупреждение».
Трое студентов — Филип Трхлик, Михал Браванский и Матьяш Богачек — заявили о себе уже в подростковом возрасте. В 15 лет Богачек разработал Newskit, инструмент для сбора новостей из надежных источников. Браванский придумал агрегатор новостей под названием Měj přehled, в котором искусственный интеллект ежедневно готовит сводку наиболее важных новостей. В подростковом возрасте Трхлик руководил кружками робототехники и занимался на онлайн-курсах программирования в Стэнфордском университете.
В 2020 году они вместе вошли в список самых талантливых подростков страны Dvacet pod dvacet. Они также вышли в финал конкурса «Старшеклассник года». Когда выяснилось, что все трое занимаются искусственным интеллектом и обеспокоены тем, что в Чехии, по их мнению, сильно развита сфера дезинформации, они собрались вместе и основали команду Verifee. Их целью было создание приложения, которое бы предупреждало пользователей о недостоверных новостях.
Когда они победили в конкурсе Roboton с темой «Искусственный интеллект решает проблему фейковых новостей», их заметил Центр искусственного интеллекта компании O2 и предложил им сотрудничество. К концу 2021 года была готова пробная версия приложения Verifee. Она все еще нуждалась в доработке, чтобы сделать результаты максимально точными и обеспечить работу с разными браузерами и различными типами контента.
Постепенно авторы начали воплощать свои мечты в жизнь. Трхлик поступил в Лондонский университетский колледж, один из мировых лидеров в области искусственного интеллекта. Через год его примеру последовал Браванский. В этом году в высшее учебное заведение поступил и самый младший из троицы — Богачек. В Стэнфордский университет, расположенный в знаменитой на весь мир Кремниевой долине. «В Чехии мы находимся в эпицентре дезинформации. На Западе ее не так много. Это дает нам понимание проблемы и поможет найти инновационные решения», — говорит Браванский.
Разработку приложения они начали в то время, когда было много недостоверной информации вокруг ковида. «Но оно сработало для нас так же хорошо, когда началась война в Украине», — говорит Трлик. Он подчеркивает, в первую очередь ему и его коллегам важна не сама правдивость статьи. «Мы измеряем, насколько текст настроен на то, чтобы лгать вам или манипулировать вами», — говорит он.
Приложение оценивает степень доверия, определяемую по шкале от нуля до ста. Оно ищет те элементы, которые, по мнению разработчиков, указывает на проблемы и манипуляции: указан ли автор, является ли заголовок так называемым «кликбейтом», содержит ли текст ошибки в аргументации или влияет на эмоции читателя. Чтобы было легче ориентироваться, оценка имеет цвета как у светофора: зеленый — «хорошо», оранжевый — «осторожно» и красный — «строгое предупреждение».
При обнаружении вредоносного файла или программы приложение ведет себя аналогично антивирусу.
Если на вашем компьютере установлен инструмент Verifee, при нажатии на статью в правом верхнем углу появится числовая оценка. Если пользователь хочет узнать, почему, например, текст набрал 70 баллов из 100, он может щелкнуть на цифре, и на экране появится дополнительная информация, например о том, что приложение оценило его как слегка бульварный, оскорбительный и без указания автора. «Мы нашли небольшие недочеты. Вам необходимо критически подойти к прочтению», — может предупредить приложение.
Если оценка опускается ниже 40 баллов, цифра начинает пульсировать, чтобы читатель обязательно обратил внимание и имел больше шансов не поддаться на дезинформацию или манипуляцию. «Мы обнаружили существенные ошибки. Пожалуйста, будьте осторожны при чтении этой статьи. Имеется ряд негативных моментов, которые могут свидетельствовать о низком уровне доверия», — предупреждает инструмент, например, когда рядом с текстом тревожно мигает оценка 31.
Некоторые сайты блокируют приложение
Пока Verifee не работает с мобильными телефонами и может анализировать только около 40 источников. К следующему году оно должно быть способно работать с мобильными телефонами, а также с большим количеством сайтов. «Мы не ориентируемся на тех, кто уже поддался дезинформации. Они считают, что все не так, как утверждают официальные СМИ, и поэтому вынуждены искать информацию на альтернативных сайтах. Скорее всего, они не будут устанавливать наше приложение. Однако нам важна „серая зона“ — невинные добропорядочные люди, которые время от времени натыкаются на манипулятивную или дезинформационную статью в социальных сетях и не знают, что с ней делать», — описывает целевую группу Трлик.
Студент Браванский отмечает, что разработчики уже сталкивались с попытками некоторых сайтов заблокировать их сервис. «С некоторыми попытками мы справляемся. Если Verifee полностью блокируется сайтом, мы отправляем пользователю сообщение о том, что сайт запрещает нас. Это тоже важная информация», — отмечает он.
Трио молодых людей объединили свои усилия с организацией Fakescape, которая занимается вопросами медиаграмотности и кибербезопасности, обучая всех — от школьников до пожилых людей. «Verifee — это отличный инструмент, который соответствует нашим задачам. Мы будем рекомендовать его нашим клиентам и советовать, как им пользоваться», — обещает Тереза Крачмарова, глава ассоциации.
Приложение останется бесплатным, включая будущие улучшения. «Verifee создано не для того, чтобы зарабатывать деньги. Вы не должны платить за защиту от дезинформации», — соглашаются трое молодых людей. Деньги на разработку и эксплуатацию выделяет компания O2, а материальную поддержку оказывает Microsoft. На сегодняшний день это обходится в несколько миллионов крон.
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