В Чехии представили новый проект «Электронные документы». Он будет запущен в январе

На пресс-конференции перед заседанием парламента представители партии «Пираты» рассказали, как должны работать «Электронные документы» (eDoklady). Проект должен быть запущен в начале следующего года, но пока электронные документы нельзя будет предъявлять за границей.

«eDoklady — очень перспективный проект, он будет запущен где-то в январе 2024 года», — заявил на пресс-конференции Якуб Михалек, глава парламентского клуба «Пиратов».

По словам министра регионального развития и цифровизации и председателя партии Ивана Бартоша, eDoklady будет функционировать как обычное мобильное приложение. «Вы скачиваете, регистрируетесь и пользуетесь им», — сказал он.

Преимущество перед традиционным удостоверением личности заключается в возможности выбора данных, которые человек хочет сообщить при проверке.

«Например, при подтверждении возраста в ресторане не нужно сообщать место жительства или дату рождения, достаточно подтвердить совершеннолетие», — пояснил Бартош.

Еще одним плюсом должна стать повышенная безопасность. «В приложение можно будет войти, используя биометрические данные (отпечаток пальца или лица), а также можно будет установить PIN-код. Кроме того, если телефон будет потерян или украден, приложение можно будет легко деактивировать. Это дает ему явное преимущество в безопасности по сравнению с традиционным идентификатором», — подчеркнул министр цифровых технологий.

В то же время представители «Пиратов» подчеркнули, что классические пластиковые удостоверения личности не будут отменены. Использование приложения должно стать лишь альтернативой.

Государство пока не может отказаться от удостоверений личности. Они необходимы при выезде за границу. Там указанное приложение пока не будут принимать.

В Евросоюзе планируется ввести электронный кошелек, который должен быть действителен во всех странах-членах. Однако он будет действовать только через несколько лет. «Мы готовим нашу текущую версию, чтобы последующий переход на европейскую был как можно более плавным», — подчеркнул Бартош.

С начала января некоторые центральные административные органы, например, Чешское управление телекоммуникаций, начнут принимать ED-документы. Их примеру должна последовать и полиция.

«Помимо государства, интерес к использованию этой услуги уже проявили и организации частного сектора», — утверждает Бартош.

На этой неделе на очередном заседании Палаты депутатов депутаты должны рассмотреть закон об электронных документах в первом чтении.











Следите за новостями Чехии в соцсетях: