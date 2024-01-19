Разливное пиво в январе подорожало на 10% в годовом исчислении, сколько оно стоит сейчас?

В январе этого года ставка НДС на разливное пиво в ресторанах изменилась с 10 до 21%. Данные Dotykačka показывают, что с декабря прошлого года до середины января 2024 года цена на пиво в среднем по стране выросла примерно на 4%.



Данные компании также показывают, что 35% заведений не меняли цены в период с начала декабря по вторую неделю января. По словам Сиротека, это говорит о том, что средняя цена на пиво продолжит расти. Пятая часть заведений за тот же период повысила цены на 6 крон и более.



Средняя цена одной банки 12-градусного пива сейчас примерно на 5 крон и 40 геллеров выше, чем в январе прошлого года. Цена в Праге значительно выше, чем в целом по стране. Здесь за кружку разливного пива платят 69,80 кроны. Средняя цена в ресторанах в городах составляет 69,20 кроны, а в деревнях — 49,10 кроны.



Любош Кастнер, представляющий индустрию общественного питания в Ассоциации малых и средних предприятий, говорит, что многие предприятия еще не приняли решение о повышении цен в связи с изменением ставок НДС. Поэтому изменение НДС не нашло полного отражения в ценах многих из них.



Данные Dotykačka также показали, что в заведениях подорожал и лимонад. В январе цены на него выросли на 11,7% по сравнению с прошлым годом. Изменение НДС затронуло безалкогольные напитки, которые перешли со ставки 15% на стандартную ставку 21%, а также разливное пиво. Цены на безалкогольные напитки также выросли с декабря до середины января на 5,5%. Январские ресторанные цены на кофе также выросли на 8% по сравнению с прошлым годом.