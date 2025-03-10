ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Чехия на грани зависимости: каждый десятый взрослый ежедневно злоупотребляет алкоголем
21 марта 2025
19:30
234
В Чешской Республике, стране, где пиво считается частью культурного наследия, растущая статистика по злоупотреблению алкоголем вызывает тревогу. Согласно свежему отчету Национального центра мониторинга наркотиков и зависимостей за 2024 год, до 900 000 чехов старше 15 лет ежедневно выпивают чрезмерное количество алкоголя — от нескольких кружек пива до нескольких рюмок крепкого.
Эксперты бьют тревогу: алкоголь ежегодно уносит жизни 6 000-7 000 человек и является причиной 6% всех смертей в стране. От 2 000 до 3 000 погибают в результате заболеваний печени или передозировки. Еще около 13 000-14 000 ежегодно попадают в больницы с диагнозами, напрямую связанными с алкоголем. По оценке специалистов, ущерб для общества колоссальный: около 80 миллиардов крон в год, что составляет 1% ВВП Чехии.
Алкогольная статистика — это не только про взрослых. Каждый четвертый 15-летний, каждый 20-й 13-летний и даже некоторые 11-летние дети уже хотя бы раз напивались. Среди подростков от 15 до 19 лет три пятых признаются, что пили в течение последнего месяца. А 4% делают это почти ежедневно. Тревожно и то, что девочки начинают догонять мальчиков по уровню потребления.
В Чехии потребление алкоголя делится на четыре категории в зависимости от степени риска: вредное, рискованное, умеренное и воздержанное.
Вредным считается ежедневное потребление более 60 граммов этанола для мужчин и более 40 граммов для женщин. В зону риска попадает 15–18% взрослого населения — это от 1,3 до 1,6 миллиона человек.
Но алкоголь — не единственный источник зависимости. В стране также насчитывается до 1,4 миллиона человек, злоупотребляющих седативными средствами, снотворными и опиоидами. Почти 275 000 из них совмещают их с алкоголем. Женщины принимают такие препараты в два раза чаще мужчин, и с возрастом риск только возрастает. Многие приобретают лекарства без рецепта: у знакомых, в интернете или на черном рынке.
Согласно отчету, чешское общество по-прежнему лояльно относится к алкоголю: каждый третий не видит ничего плохого в его регулярном употреблении. Влияет и высокая доступность спиртного, купить его можно практически в любое время и в любом месте.
Алкогольная статистика — это не только про взрослых. Каждый четвертый 15-летний, каждый 20-й 13-летний и даже некоторые 11-летние дети уже хотя бы раз напивались. Среди подростков от 15 до 19 лет три пятых признаются, что пили в течение последнего месяца. А 4% делают это почти ежедневно. Тревожно и то, что девочки начинают догонять мальчиков по уровню потребления.
В Чехии потребление алкоголя делится на четыре категории в зависимости от степени риска: вредное, рискованное, умеренное и воздержанное.
Вредным считается ежедневное потребление более 60 граммов этанола для мужчин и более 40 граммов для женщин. В зону риска попадает 15–18% взрослого населения — это от 1,3 до 1,6 миллиона человек.
Но алкоголь — не единственный источник зависимости. В стране также насчитывается до 1,4 миллиона человек, злоупотребляющих седативными средствами, снотворными и опиоидами. Почти 275 000 из них совмещают их с алкоголем. Женщины принимают такие препараты в два раза чаще мужчин, и с возрастом риск только возрастает. Многие приобретают лекарства без рецепта: у знакомых, в интернете или на черном рынке.
Согласно отчету, чешское общество по-прежнему лояльно относится к алкоголю: каждый третий не видит ничего плохого в его регулярном употреблении. Влияет и высокая доступность спиртного, купить его можно практически в любое время и в любом месте.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
21 МАРТА 2025
288
13:00
19 МАРТА 2025
576
21:00
17 МАРТА 2025
695
19:10
15 МАРТА 2025
1322
15:00
15 МАРТА 2025
1950
11:00
15 МАРТА 2025
781
21:00
12 МАРТА 2025
2388
18:00
12 МАРТА 2025
3489
15:45
11 МАРТА 2025
905
14:00
10 МАРТА 2025
1626
09:00
10 МАРТА 2025
1176