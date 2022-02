Как помочь Украине из Чехии: куда отправить деньги, гуманитарную помощь, как предоставить жилье или транспорт

Обновление от 28.02:

Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украину, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Об открытии спецсчета сообщил Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в своем видеообращении утром 24 февраля.

Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708

Заплатить сразу можно на официальном сайте Нацбанка.

Счет – мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и всех, кто желает помочь – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, австралийских, канадских долларах, юани Жэньминьби и иенах), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте.

____

INFO IN ENGLISH

The National Bank of Ukraine has decided to open a special fundraising account to support the Armed Forces of Ukraine.

The central bank’s decision comes after the Ukrainian government imposed martial law throughout Ukraine in response to armed aggression by Russia and the renewed threat to Ukraine’s independence and territorial integrity.

NBU Governor Kyrylo Shevchenko announced the opening of this special account in his 24 February video address.

The number of the special account: UA843000010000000047330992708

Pay in one click on official web.

This account accepts multiple currencies.

It has been established and opened to receive transfers from international partners and donors in both foreign currency (U.S. dollars, euros, UK pounds) and hryvnias. Support the Armed Forces of Ukraine!

______

ІНФО УКРАЇНСЬКОЮ

Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку Кирило Шевченко у своєму відеозверненні зранку 24 лютого.

Заплатити можна одразу на офіційному сайті.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

_________________________________________