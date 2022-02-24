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Как помочь Украине из Чехии: куда отправить деньги, гуманитарную помощь, как предоставить жилье или транспорт

Как помочь Украине из Чехии: куда отправить деньги, гуманитарную помощь, как предоставить жилье или транспорт

420on.cz 8254
Утром в четверг российские войска начали вторжение в Украину. Это произошло после ночного выступления президента Владимира Путина, в котором он сказал, что Москва не может мириться с угрозами, исходящими из Украины, и что целью операции будет защита человеческих жизней. Ряд стран предлагают Украине финансовую и материальную помощь, поддержку обещают и чешские компании. Частные лица также могут участвовать в помощи Украине посредством сбора средств.
Как помочь Украине из Чехии: куда отправить деньги, гуманитарную помощь, как предоставить жилье или транспорт

Обновление от 28.02:

Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украину, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Об открытии спецсчета сообщил Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в своем видеообращении утром 24 февраля.

Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708

Заплатить сразу можно на официальном сайте Нацбанка

Счет – мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и всех, кто желает помочь – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, австралийских, канадских долларах, юани Жэньминьби и иенах), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте.

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INFO IN ENGLISH

 

The National Bank of Ukraine has decided to open a special fundraising account to support the Armed Forces of Ukraine.

The central bank’s decision comes after the Ukrainian government imposed martial law throughout Ukraine in response to armed aggression by Russia and the renewed threat to Ukraine’s independence and territorial integrity.

NBU Governor Kyrylo Shevchenko announced the opening of this special account in his 24 February video address.

The number of the special account: UA843000010000000047330992708

Pay in one click on official web.

This account accepts multiple currencies.

It has been established and opened to receive transfers from international partners and donors in both foreign currency (U.S. dollars, euros, UK pounds) and hryvnias. Support the Armed Forces of Ukraine!

 

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ІНФО УКРАЇНСЬКОЮ

Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку Кирило Шевченко у своєму відеозверненні  зранку 24 лютого.

Заплатити можна одразу на офіційному сайті.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

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Другие финансовые сборы помощи Украины

Финансовая поддержка будет направлена ​​на обеспечение основных потребностей жителей пострадавших районов, а также на материальную поддержку.

Sbírka paměti národa — сбор поддерживает организация Come Back Alive, помогающая украинским солдатам в войне на Донбассе. В основном она обеспечивает техническую, учебную и медицинскую поддержку.

Člověk v tísni — сбор помощи в рамках программы SOS Ukraine был начат в 2014 году и на сегодняшний день собрано более 17 миллионов крон. Номер счета 0093209320/0300.

Charita České republiky — общественный сбор, направленный в первую очередь на жителей пострадавших районов. Уже выделено 500 тысяч крон, чтобы немедленно помочь жителям пострадавших районов. Номер счета 55660022/0800, variabilní symbol 104. 

Благотворительный фонд в сотрудничестве с ADRA запустил сбор средств, чтобы предложить финансовую помощь людям, пострадавшим от конфликта. Вы можете пополнить счет 4004040040/5500 с переменным символом 222.

Украине также можно помочь через поддержку Чешского Красного Креста, который оказывает поддержку мобильным медицинским бригадам в Украине. Помощь будет включать доставку автомобилей, медицинских палаток или хирургических наборов. Всего Украинский Красный Крест получит более пяти тонн медикаментов на сумму 3,6 млн крон. Fond humanity Českého červeného kříže  — публичный сбор денег с номером счета 333999/2700 и переменным символом 1502. Также можно использовать донорские SMS и онлайн-платежи.

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Как еще помочь, находясь в Чехии:

Автомобилистам — как помочь с транспортировкой на границах.

Жителям Чехии — как помочь жильем.

Куда нести гумантирную помощь в Чехии — центры сбора.

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На официальном сайте украинского СМИ ТСН опубликованы такие способы:

— благотворительная организация "Вернись живым" помогает со сбором средств для ВСУ;
— иностранцы могут перечислять средства через Fondy.eu (только в гривнах, если перечисляете иностранную валюту, средства будут сниматься по курсу);
— общественная инициатива Армия SOS также распространила реквизиты для помощи ВСУ;
на официальном портале Министерства обороны Украины можно перечислить средства непосредственно военным учреждениям или частям;
— благотворительный фонд "Крылья Феникса" также собирает финансовую помощь армии (на сайте нужно нажать кнопку Donate);
— Если вы хотите отправить помощь ВСУ в криптовалюте, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в своем Telegam-канале, как это сделать.

 

Подробнее смотрите в источниках:

 

 

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Темы
украинцы Украина События на Украине Чехия Россия война деньги финансовая помощь
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