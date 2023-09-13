На осужденного за содействие терроризму чеха выдан международный ордер на арест. Он планировал поездку в Россию
14 сентября 2023
10:00
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Региональный суд в Пльзене выдал международный ордер на арест Томаша Чермака, осужденного за содействие терроризму. 36-летний мужчина не стал отбывать наказание, хотя суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы, а сбежал. До сих пор полиция разыскивала его только в Чехии, но, согласно новым данным, он может находиться за границей.
«Есть основания полагать, что он может скрываться за границей», — заявил судья Томаш Бучек, сообщив, что выдано два ордера на его арест — один на территории Евросоюза, другой — за его пределами. Полиция обнаружила дома у Чермака маршрут поездки в Россию.
Согласно судебной повестке, Чермак должен был явиться в тюрьму не позднее 23 августа. Через три дня его друг и дезинформатор Павел Зитко (57) снял видеоролик с его участием и разместил его в Facebook. В нем Чермак, в частности, утверждает, что готовится к спецоперации. Зитко спрашивает его, болен ли он и что он имеет в виду под специальной операцией. Ответа на этот вопрос он не получил. Термин «спецоперация» Кремль использует для обозначения российского вторжения на Украину.
Адвокат Чермака, Норберт Наксера, сообщил, что его клиент не отвечает на звонки. «Я могу консультировать его по юридическим вопросам, но вряд ли по этому. Зная его, я думаю, что он дает понять, что не признает ни вердикт, ни Чешскую Республику в качестве легитимного государства», — сказал Наксера.
Поскольку Чермак не попал в тюрьму, он подозревается в воспрепятствовании принятию официального решения, за что ему грозит еще до двух лет лишения свободы.
Суд вынес приговор Чермаку в июле и назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. В феврале прошлого года Чермак подстрекал своих сторонников в социальных сетях к использованию всех доступных средств, включая насилие, для предотвращения принятия поправки к закону о пандемии. Призывы к нападениям были направлены на членов правительства, депутатов и сенаторов. Чермак признал, что сделал эти заявления, но сказал, что это не были серьезные намерения и что написание постов было ошибкой.
Это не первый приговор. В декабре прошлого года краевой суд Праги приговорил Чермака к 10 месяцам лишения свободы условно за клевету на нацию и разжигание ненависти. Поводом послужили его высказывания об украинцах.
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