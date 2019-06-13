Земан: законопроект о статусе ветеранов для участников событий 1968 года — дерзкая провокация

Президент, как сообщает пресс-служба Пражского Града, назвал законопроект дерзкой провокацией в адрес Чешской Республики и его лично. Он дал понять, что, если документ будет принят, это окажет долгосрочное негативное влияние на отношения между двумя странами.
Ответ Змеевского пресс-служба Земана не приводит, но журналистам iDNES он сообщил, что заверил чешского президента в приверженности России Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чешской Республикой и Российской Федерацией от 1993 года. Ранее в том же ключе высказался глава российского МИДа Сергей Лавров.
Отметим, что Александр Змеевский затронул эту тему в своем выступлении на недавнем праздновании Дня России в посольстве. «С Чешской Республикой нас связывает долгая история взаимоотношений, уходящая корнями в далекое прошлое. Есть в ней и непростые страницы, официальные оценки которым были даны руководством наших стран еще в начале девяностых годов и остаются неизменными», — сказал он, добавив, что «в нынешних непростых условиях удается сохранять позитивную повестку в двусторонних делах».
420on.cz ранее сообщал, что проект закона о присвоении статуса ветеранов боевых действий участникам событий 1968 года был рассмотрен на круглом столе в Госдуме по инициативе депутата от КПРФ Юрия Синельщикова. В его докладе говорилось, что участники чехословацкой операции «Дунай» действовали правомерно, являлись добросовестными бойцами, честно служившими своей Родине и интересам стран Варшавского договора. Парламентарий отметил, что ввод советских войск был «ответом на просьбу большинства членов Президиума ЦК КПЧ и ряда членов правительства ЧССР к Советскому Союзу об оказании им военной помощи в борьбе против контрреволюционных сил». Законопроект предполагает присваивать статус ветерана за «выполнение задач при подавлении попытки государственного переворота и обеспечении стабилизации ситуации в ЧССР на период масштабной военно-стратегической операции войск стран — членов Варшавского договора с 21 августа до ноября 1968 года».