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Земан: законопроект о статусе ветеранов для участников событий 1968 года — дерзкая провокация

Земан: законопроект о статусе ветеранов для участников событий 1968 года — дерзкая провокация

Александра Кириченко 183 0
В четверг, 13 июня, чешский президент Милош Земан принял на Пражском Граде посла России Александра Змеевского, которого ранее пригласил для дачи объяснений по поводу законопроекта «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора».
Фото: FaceMePLS, Flickr
Земан: законопроект о статусе ветеранов для участников событий 1968 года — дерзкая провокация

Президент, как сообщает пресс-служба Пражского Града, назвал законопроект дерзкой провокацией в адрес Чешской Республики и его лично. Он дал понять, что, если документ будет принят, это окажет долгосрочное негативное влияние на отношения между двумя странами.

Ответ Змеевского пресс-служба Земана не приводит, но журналистам iDNES он сообщил, что заверил чешского президента в приверженности России Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чешской Республикой и Российской Федерацией от 1993 года. Ранее в том же ключе высказался глава российского МИДа Сергей Лавров.

Отметим, что Александр Змеевский затронул эту тему в своем выступлении на недавнем праздновании Дня России в посольстве. «С Чешской Республикой нас связывает долгая история взаимоотношений, уходящая корнями в далекое прошлое. Есть в ней и непростые страницы, официальные оценки которым были даны руководством наших стран еще в начале девяностых годов и остаются неизменными», — сказал он, добавив, что «в нынешних непростых условиях удается сохранять позитивную повестку в двусторонних делах».

420on.cz ранее сообщал, что проект закона о присвоении статуса ветеранов боевых действий участникам событий 1968 года был рассмотрен на круглом столе в Госдуме по инициативе депутата от КПРФ Юрия Синельщикова. В его докладе говорилось, что участники чехословацкой операции «Дунай» действовали правомерно, являлись добросовестными бойцами, честно служившими своей Родине и интересам стран Варшавского договора. Парламентарий отметил, что ввод советских войск был «ответом на просьбу большинства членов Президиума ЦК КПЧ и ряда членов правительства ЧССР к Советскому Союзу об оказании им военной помощи в борьбе против контрреволюционных сил». Законопроект предполагает присваивать статус ветерана за «выполнение задач при подавлении попытки государственного переворота и обеспечении стабилизации ситуации в ЧССР на период масштабной военно-стратегической операции войск стран — членов Варшавского договора с 21 августа до ноября 1968 года».

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Темы
Милош Земан 1968 год Россия
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