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Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом

Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом

Александра Кириченко 1385 0
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томас Петржичек сообщили на пресс-конференции о высылке из страны двух российских дипломатов, которые якобы выдали чешской разведке сфабрикованную информацию о ввозе в Чехию яда рицина.
Фото: vlada.cz
Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом

«Информация и доказательства, полученные мной от Службы информационной безопасности (BIS), ясно показывают, что весь инцидент возник в результате внутренней борьбы между сотрудниками посольства Российской Федерации в Праге. Один из них преднамеренно отправил нашей Службе информационной безопасности вымышленную информацию о готовящемся нападении на чешских политиков. Это не только создало лишнюю нагрузку на наши силы безопасности, но и вызвало дополнительные осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике», — заявил Бабиш.

Премьер добавил, что Чехия как суверенное государство не будет терпеть подобные действия на своей территории и поэтому вышлет двух российских дипломатов. Бабиш также поблагодарил Службу информационной безопасности за ее отличную работу, поскольку она смогла быстро раскрыть дело.

Позже РИА Новости уточнило, что указанные дипломаты — это и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков и сотрудник представительства Игорь Рыбаков. 

Российское посольство уже прокомментировало ситуацию. «Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения. Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога», — говорится в сообщении в официальном фейсбук-аккаунте дипмисии.

Напомним, о приезде в чешскую столицу «русского агента» со ссылками на свои источники в апреле написал еженедельник Respekt. Тогда же стало известно, что мэр Праги Зденек Гржиб взят под охрану полиции. Respekt сообщил, что под охраной находится и староста Праги 6 Ондржей Коларж, принявший решение о демонтаже памятника маршалу Коневу.

В мае журналисты из программы «168 часов» телеканала ČT1 со ссылкой на свои источники сообщили, что 14 марта яд рицин для покушения на Гржиба и Колларжа провез в дипломатическом багаже и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. В Россотрудничестве эти обвинения назвали беспочвенными, а российское посольство потребовало у чешского МИДа предпринять меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство сотрудника дипмиссии, в частности, обеспечить Кончакову полицейскую охрану, так как в его адрес начали поступать угрозы.

Позже министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения заявил, что того, кто запустил в общественное пространство информацию о приезде в Прагу российского дипломата с рицином, следует показательно наказать.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
Россия посольство Андрей Бабиш Министерство иностранных дел
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