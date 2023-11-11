Из-за традиционной рождественской акции сейчас это самые дешевые квартиры в Пражском регионе и Среднечешском крае

Если вы планировали купить небольшое жилье (30–60 кв. метров) в бюджете до 3 млн крон, то вам однозначно сюда — rezidenceotvovice.cz

Совет редакции — перечень причин, почему стоит выбрать именно этот объект:



1) Новостройка 2013 года, закрытая территория с видеонаблюдением, центральное расположение здания в городе Отвовице.



2) Город Отвовице находится в очень хорошей транспортной доступности как от Праги (35 минут до центра), так и от соседних крупных городов, таких как Кладно (10 минут на машине) или Кралупы-над-Влтавой (5 минут на машине). Отвовице расположено на равном расстоянии от двух чешских транспортных артерий, D7 и D8, однако это не все. В Отвовице с центра Праги, обновленного пражского вокзала «Масариково надражи», поезд идет максимум 43–45 минут. Вы без пробок и без личного транспорта доберетесь до центра Праги за 45 минут!



3) В Отвовице есть необходимая инфраструктура для качественной жизни (ресторан, почта, супермаркет, «вечерка» — вьетнамский мини-магазин, детский садик, начальная школа, терапевт, Zasílkovna, вокзал, автобусная остановка, спортивный стадион и концертный зал).

4) Все квартиры являются жилыми помещениями, так что проблем с пропиской и ипотечным кредитом не будет.





5) Квартиры оборудованы кухнями и полностью готовы к заселению.





6) В рамках акции к квартирам идет парковочное место в цене.





7) Здание имеет ТСЖ (товарищество собственников жилья) и управляющую компанию.





8) За 3 млн крон можно купить квартиру с планировкой 2+kk.





9) Можно купить несколько малометражных квартир рядом друг с другом и соединить их в одну большую 3+kk или 4+kk.

Важно: акция длится до 24.12.2023

Будущий владелец может использовать одно трех предложений:

1) Скидка в размере 100 000 крон на квартиры до 3 млн или 150 000 крон на квартиры от 3 млн.

К большинству квартир застройщик дает парковочное место бесплатно.

2) Дотированная ипотека в течение двух лет, фиксация процентной ставки на уровне 3%

Новый феномен в Чехии, когда застройщик доплачивает разницу процентной ставки ипотеки в течение двух лет и там самым скидка проявляется в более низких платежах по ипотеке, а спустя 2 года клиент может провести рефинансирование по актуальным рыночным ставкам.

3) Модернизация квартиры с помощью дизайнера и строительной бригады в размере 100 000 крон на квартиры до 3 млн или 150 000 крон на квартиры от 3 млн крон.





В данной услуге будет возможность выбрать новый кухонный гарнитур, мебель, обсудить с дизайнером возможные решения в рамках бюджета или, используя строительную бригаду, реализовать личный проект, получив скидку от застройщика.

Актуальные цены на оставшиеся квартиры:

Хотите владеть подобной квартирой, но еще не определились с финансированием? Профессиональный ипотечный брокер сможет помочь и бесплатно проконсультировать.





Все подробности вы можете получить, оставив контактные данные на сайте резиденции rezidenceotvovice.cz либо позвонив по телефону +420 777 720 799.





Чешско- и русскоговорящие менеджеры с удовольствием займутся вашей заявкой и ответят на любые вопросы. Просмотры проводятся по договоренности, каждый день и в выходные дни.

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