Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.
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Из-за традиционной рождественской акции сейчас это самые дешевые квартиры в Пражском регионе и Среднечешском крае

Анастасия Князева
14 ноября 2023
18:00
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Новостройка 2013 года с классом энергоэффективности B, которая работала как долгосрочное арендное жилье, сейчас выставлена на продажу, и благодаря ежегодной рождественской акции застройщика у вас есть возможность купить квартиру ниже рыночной стоимости.
Если вы планировали купить небольшое жилье (30–60 кв. метров) в бюджете до 3 млн крон, то вам однозначно сюда — rezidenceotvovice.cz
 
Совет редакции — перечень причин, почему стоит выбрать именно этот объект: 
 
1) Новостройка 2013 года, закрытая территория с видеонаблюдением, центральное расположение здания в городе Отвовице.
 
2) Город Отвовице находится в очень хорошей транспортной доступности как от Праги (35 минут до центра), так и от соседних крупных городов, таких как Кладно (10 минут на машине) или Кралупы-над-Влтавой (5 минут на машине). Отвовице расположено на равном расстоянии от двух чешских транспортных артерий, D7 и D8, однако это не все. В Отвовице с центра Праги, обновленного пражского вокзала «Масариково надражи», поезд идет максимум 43–45 минут. Вы без пробок и без личного транспорта доберетесь до центра Праги за 45 минут!
 
3) В Отвовице есть необходимая инфраструктура для качественной жизни (ресторан, почта, супермаркет, «вечерка» — вьетнамский мини-магазин, детский садик, начальная школа, терапевт, Zasílkovna, вокзал, автобусная остановка, спортивный стадион и концертный зал). 
 
 
4) Все квартиры являются жилыми помещениями, так что проблем с пропиской и ипотечным кредитом не будет. 
 
 
5) Квартиры оборудованы кухнями и полностью готовы к заселению.
 
 
6) В рамках акции к квартирам идет парковочное место в цене. 
 
 
7) Здание имеет ТСЖ (товарищество собственников жилья) и управляющую компанию. 
 
 
8) За 3 млн крон можно купить квартиру с планировкой 2+kk. 
 
 
9) Можно купить несколько малометражных квартир рядом друг с другом и соединить их в одну большую 3+kk или 4+kk. 
 
Важно: акция длится до 24.12.2023 
 
Будущий владелец может использовать одно трех предложений: 
 
1) Скидка в размере 100 000 крон на квартиры до 3 млн или 150 000 крон на квартиры от 3 млн. 
К большинству квартир застройщик дает парковочное место бесплатно. 
 
2) Дотированная ипотека в течение двух лет, фиксация процентной ставки на уровне 3% 
Новый феномен в Чехии, когда застройщик доплачивает разницу процентной ставки ипотеки в течение двух лет и там самым скидка проявляется в более низких платежах по ипотеке, а спустя 2 года клиент может провести рефинансирование по актуальным рыночным ставкам. 
 
3) Модернизация квартиры с помощью дизайнера и строительной бригады в размере 100 000 крон на квартиры до 3 млн или 150 000 крон на квартиры от 3 млн крон.

В данной услуге будет возможность выбрать новый кухонный гарнитур, мебель, обсудить с дизайнером возможные решения в рамках бюджета или, используя строительную бригаду, реализовать личный проект, получив скидку от застройщика. 
 
Актуальные цены на оставшиеся квартиры: 
Хотите владеть подобной квартирой, но еще не определились с финансированием? Профессиональный ипотечный брокер сможет помочь и бесплатно проконсультировать.

Все подробности вы можете получить, оставив контактные данные на сайте резиденции rezidenceotvovice.cz либо позвонив по телефону +420 777 720 799. 

Чешско- и русскоговорящие менеджеры с удовольствием займутся вашей заявкой и ответят на любые вопросы. Просмотры проводятся по договоренности, каждый день и в выходные дни. 
 
В рамках сравнения данного предложения хотели бы порекомендовать вам также прочитать наши статьи о проекте в Кладно:

ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ В КЛАДНО — NOVÉ BOROVINY. УДОБНЫЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

и ипотечных ставках к 1 ноября 2023 года:

СТАВКИ ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ В ЧЕХИИ СНИЖАЮТСЯ ДО ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ 
новостройки

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