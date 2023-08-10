Ипотечные кредиты в Чехии стали дешевле. Как просить скидку?
10 АВГУСТА 2023
18:41
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Эксперт по жилищному финансированию Либор Остатек советует, как договориться о более дешевой ипотеке.
Рынок ипотечного кредитования в Чехии начинает оживать, хотя до рекордных показателей еще далеко. Поскольку процентные ставки уже прошли свой пик и продолжают снижаться, сейчас самое подходящее время для выбора жилья.
Благоприятный прогноз инфляции и ослабление регулирования Чешского национального банка все больше пробуждают рынок ипотечного кредитования. Это отражается и в большей готовности банков идти на снижение ставок по сравнению с предлагаемыми.
Последние данные, опубликованные CBA Hypomonitor, показывают, что в конце этого полугодия банки чаще всего предлагали ипотечные ставки в относительно широком диапазоне от 6 до 7%. Однако реальные процентные ставки, отражающие фактически заключенные договоры по вновь выдаваемым ипотечным кредитам, составили в среднем 5,86%, что является самым низким показателем в этом году.
Банки также ожидают в свете последнего заявления представителей Национального банка Чехии, что инфляция будет постепенно снижаться, а вместе с этим возрастают шансы на то, что ключевые процентные ставки начнут снижаться в конце этого года или в начале следующего.
По мнению эксперта по жилищному финансированию Либора Остатека, сейчас самое время обращаться за ипотечными кредитами.
В первом полугодии этого года банки выдали около 24 000 ипотечных кредитов на общую сумму 40 млрд крон. В годовом исчислении этот показатель снизился на треть, однако существенное охлаждение началось уже в прошлом году, когда банки выдали 197 млрд ипотечных кредитов, включая рефинансирование. Однако по сравнению с 2021 годом это падение составило 60%.
По мнению Остатека, при переговорах о более дешевой ипотеке важно иметь весомые аргументы для банка. Помимо необходимой кредитоспособности, роль может играть и сумма ипотечного кредита. Чем выше сумма ипотеки, тем охотнее банк идет на снижение ставки. «Это можно сравнить с количественной скидкой. Затем, конечно, играет роль то, под какую часть стоимости недвижимости клиент хочет получить кредит. Если у него больше собственных средств, то он может договориться о большем», — говорит Остатек.
Банки также начинают больше учитывать в своей ценовой политике энергоемкость недвижимости. С одной стороны, они хотят заявить, что участвуют в «зеленом» финансировании, а с другой — понимают, что более энергоемкая недвижимость отнимает больше средств из семейного бюджета заемщика.
Помимо возможности договориться о цене ипотеки, Остатек считает текущую ситуацию на рынке благоприятной для тех, кто заинтересован в покупке жилья. В частности, на рынке вторичного жилья для покупателей старых квартир наступило лучшее время.
«Многие люди откладывают покупку квартиры до окончания каникул, поэтому летом спрос стагнирует. Я не хочу сказать, что у агентств недвижимости не остается клиентов, но это идеальное время для покупателей, которые хотят просмотреть предложения уже сейчас. Особенно если речь идет о квартирах, которые предлагаются давно, можно использовать рычаги воздействия и попытаться договориться о скидке», — полагает он.
Источник: seznamzpravy.cz
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Благоприятный прогноз инфляции и ослабление регулирования Чешского национального банка все больше пробуждают рынок ипотечного кредитования. Это отражается и в большей готовности банков идти на снижение ставок по сравнению с предлагаемыми.
Последние данные, опубликованные CBA Hypomonitor, показывают, что в конце этого полугодия банки чаще всего предлагали ипотечные ставки в относительно широком диапазоне от 6 до 7%. Однако реальные процентные ставки, отражающие фактически заключенные договоры по вновь выдаваемым ипотечным кредитам, составили в среднем 5,86%, что является самым низким показателем в этом году.
Банки также ожидают в свете последнего заявления представителей Национального банка Чехии, что инфляция будет постепенно снижаться, а вместе с этим возрастают шансы на то, что ключевые процентные ставки начнут снижаться в конце этого года или в начале следующего.
По мнению эксперта по жилищному финансированию Либора Остатека, сейчас самое время обращаться за ипотечными кредитами.
В первом полугодии этого года банки выдали около 24 000 ипотечных кредитов на общую сумму 40 млрд крон. В годовом исчислении этот показатель снизился на треть, однако существенное охлаждение началось уже в прошлом году, когда банки выдали 197 млрд ипотечных кредитов, включая рефинансирование. Однако по сравнению с 2021 годом это падение составило 60%.
По мнению Остатека, при переговорах о более дешевой ипотеке важно иметь весомые аргументы для банка. Помимо необходимой кредитоспособности, роль может играть и сумма ипотечного кредита. Чем выше сумма ипотеки, тем охотнее банк идет на снижение ставки. «Это можно сравнить с количественной скидкой. Затем, конечно, играет роль то, под какую часть стоимости недвижимости клиент хочет получить кредит. Если у него больше собственных средств, то он может договориться о большем», — говорит Остатек.
Банки также начинают больше учитывать в своей ценовой политике энергоемкость недвижимости. С одной стороны, они хотят заявить, что участвуют в «зеленом» финансировании, а с другой — понимают, что более энергоемкая недвижимость отнимает больше средств из семейного бюджета заемщика.
Помимо возможности договориться о цене ипотеки, Остатек считает текущую ситуацию на рынке благоприятной для тех, кто заинтересован в покупке жилья. В частности, на рынке вторичного жилья для покупателей старых квартир наступило лучшее время.
«Многие люди откладывают покупку квартиры до окончания каникул, поэтому летом спрос стагнирует. Я не хочу сказать, что у агентств недвижимости не остается клиентов, но это идеальное время для покупателей, которые хотят просмотреть предложения уже сейчас. Особенно если речь идет о квартирах, которые предлагаются давно, можно использовать рычаги воздействия и попытаться договориться о скидке», — полагает он.
Источник: seznamzpravy.cz
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Источник: seznamzpravy.cz
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