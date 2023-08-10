Ипотечные кредиты в Чехии стали дешевле. Как просить скидку? Новости 420on 10 АВГУСТА 2023 18:41 427

Эксперт по жилищному финансированию Либор Остатек советует, как договориться о более дешевой ипотеке.





Благоприятный прогноз инфляции и ослабление регулирования Чешского национального банка все больше пробуждают рынок ипотечного кредитования. Это отражается и в большей готовности банков идти на снижение ставок по сравнению с предлагаемыми.



Последние данные, опубликованные CBA Hypomonitor, показывают, что в конце этого полугодия банки чаще всего предлагали ипотечные ставки в относительно широком диапазоне от 6 до 7%. Однако реальные процентные ставки, отражающие фактически заключенные договоры по вновь выдаваемым ипотечным кредитам, составили в среднем 5,86%, что является самым низким показателем в этом году.



Банки также ожидают в свете последнего заявления представителей Национального банка Чехии, что инфляция будет постепенно снижаться, а вместе с этим возрастают шансы на то, что ключевые процентные ставки начнут снижаться в конце этого года или в начале следующего.



По мнению эксперта по жилищному финансированию Либора Остатека, сейчас самое время обращаться за ипотечными кредитами.



В первом полугодии этого года банки выдали около 24 000 ипотечных кредитов на общую сумму 40 млрд крон. В годовом исчислении этот показатель снизился на треть, однако существенное охлаждение началось уже в прошлом году, когда банки выдали 197 млрд ипотечных кредитов, включая рефинансирование. Однако по сравнению с 2021 годом это падение составило 60%.



По мнению Остатека, при переговорах о более дешевой ипотеке важно иметь весомые аргументы для банка. Помимо необходимой кредитоспособности, роль может играть и сумма ипотечного кредита. Чем выше сумма ипотеки, тем охотнее банк идет на снижение ставки. «Это можно сравнить с количественной скидкой. Затем, конечно, играет роль то, под какую часть стоимости недвижимости клиент хочет получить кредит. Если у него больше собственных средств, то он может договориться о большем», — говорит Остатек.



Банки также начинают больше учитывать в своей ценовой политике энергоемкость недвижимости. С одной стороны, они хотят заявить, что участвуют в «зеленом» финансировании, а с другой — понимают, что более энергоемкая недвижимость отнимает больше средств из семейного бюджета заемщика.



Помимо возможности договориться о цене ипотеки, Остатек считает текущую ситуацию на рынке благоприятной для тех, кто заинтересован в покупке жилья. В частности, на рынке вторичного жилья для покупателей старых квартир наступило лучшее время.



«Многие люди откладывают покупку квартиры до окончания каникул, поэтому летом спрос стагнирует. Я не хочу сказать, что у агентств недвижимости не остается клиентов, но это идеальное время для покупателей, которые хотят просмотреть предложения уже сейчас. Особенно если речь идет о квартирах, которые предлагаются давно, можно использовать рычаги воздействия и попытаться договориться о скидке», — полагает он.



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420on рекомендует: Рынок ипотечного кредитования в Чехии начинает оживать, хотя до рекордных показателей еще далеко. Поскольку процентные ставки уже прошли свой пик и продолжают снижаться, сейчас самое подходящее время для выбора жилья.Благоприятный прогноз инфляции и ослабление регулирования Чешского национального банка все больше пробуждают рынок ипотечного кредитования. Это отражается и в большей готовности банков идти на снижение ставок по сравнению с предлагаемыми.Последние данные, опубликованные CBA Hypomonitor, показывают, что в конце этого полугодия банки чаще всего предлагали ипотечные ставки в относительно широком диапазоне от 6 до 7%. Однако реальные процентные ставки, отражающие фактически заключенные договоры по вновь выдаваемым ипотечным кредитам, составили в среднем 5,86%, что является самым низким показателем в этом году.Банки также ожидают в свете последнего заявления представителей Национального банка Чехии, что инфляция будет постепенно снижаться, а вместе с этим возрастают шансы на то, что ключевые процентные ставки начнут снижаться в конце этого года или в начале следующего.По мнению эксперта по жилищному финансированию Либора Остатека, сейчас самое время обращаться за ипотечными кредитами.В первом полугодии этого года банки выдали около 24 000 ипотечных кредитов на общую сумму 40 млрд крон. В годовом исчислении этот показатель снизился на треть, однако существенное охлаждение началось уже в прошлом году, когда банки выдали 197 млрд ипотечных кредитов, включая рефинансирование. Однако по сравнению с 2021 годом это падение составило 60%.По мнению Остатека, при переговорах о более дешевой ипотеке важно иметь весомые аргументы для банка. Помимо необходимой кредитоспособности, роль может играть и сумма ипотечного кредита. Чем выше сумма ипотеки, тем охотнее банк идет на снижение ставки. «Это можно сравнить с количественной скидкой. Затем, конечно, играет роль то, под какую часть стоимости недвижимости клиент хочет получить кредит. Если у него больше собственных средств, то он может договориться о большем», — говорит Остатек.Банки также начинают больше учитывать в своей ценовой политике энергоемкость недвижимости. С одной стороны, они хотят заявить, что участвуют в «зеленом» финансировании, а с другой — понимают, что более энергоемкая недвижимость отнимает больше средств из семейного бюджета заемщика.Помимо возможности договориться о цене ипотеки, Остатек считает текущую ситуацию на рынке благоприятной для тех, кто заинтересован в покупке жилья. В частности, на рынке вторичного жилья для покупателей старых квартир наступило лучшее время.«Многие люди откладывают покупку квартиры до окончания каникул, поэтому летом спрос стагнирует. Я не хочу сказать, что у агентств недвижимости не остается клиентов, но это идеальное время для покупателей, которые хотят просмотреть предложения уже сейчас. Особенно если речь идет о квартирах, которые предлагаются давно, можно использовать рычаги воздействия и попытаться договориться о скидке», — полагает он.Источник: seznamzpravy.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz Telegram Facebook Instagram

Источник: Источник: seznamzpravy.cz

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