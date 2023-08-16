Аренда жилья для студентов в Чехии подорожала. Обзор стоимости по городам

На данный момент в Чехии обучается около 300 000 студентов, и десятки тысяч из них ищут жилье в городах на время учебы. В Праге стоимость аренды выросла на 11%, в Брно — на 7%, в Остраве — на 8%, и в Оломоуце — на 5%. Однако, хотя стоимость аренды возросла, залоги стали меньше, что положительно сказалось на стабильности рынка.





«Большинство студентов и в этом году будут искать жилье для совместного проживания. Отдельные квартиры, как правило, оказываются для них слишком дорогими», — подчеркивает Хендрик Мейер из Bezrealitky.cz.





Согласно исследованию портала, в Праге двое студентов за квартиру площадью 65 кв.м с двумя комнатами заплатят более 13 500 чешских крон на человека, что больше на 1 200 крон, чем год назад. В Брно студенты выделяют около 10 900 крон, в то время как в Пльзене, Оломоуце и других городах цена варьируется от 8 100 до 8 500 крон на человека, если жить вдвоем недалеко от центра.





Студенты Чехии, как правило, выбирают крупные квартиры, предназначенные для большой компании. Этот выбор обусловлен экономическими соображениями. Хендрик Мейер комментирует: «Квартиры, рассчитанные на 4-8 человек, в большинстве случаев являются наилучшим вариантом с точки зрения комфорта, стоимости и расположения».





В Праге, если студенты решаются на совместное проживание вчетвером, аренда обойдется каждому в 7 600 чешских крон, что на 570 крон дороже, чем годом ранее. Для жилья на шесть человек цена составляет около 6 400 крон. Тогда как в Брно студенты заплатят 6 100 крон за четырехместное и 5 100 крон за шестиместное проживание.





Из-за высокой стоимости жилья в Праге студенты активно исследуют предложения в Центральной Чехии. Как указывается в пресс-релизе, растет число тех, кто ищет жилье в пределах 80 минут пути до своего университета. В пригородных городах, обслуживаемых пригородными поездами, аренда намного дешевле. В среднем двухместная квартира стоит 9 800 крон на человека, четырехместная — 5 600 крон, а шестиместная — 4 700 крон.





Заметно изменение в поведении студентов. Согласно отчету, они начали искать жилье на 10 дней позже по сравнению с периодом до пандемии и на 5 дней позже, чем в прошлом году.











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