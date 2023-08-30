ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

ВИДЕО: Как выглядит самая маленькая квартира в Чехии?

Анастасия Князева
31 АВГУСТА 2023
17:47
310
Уважаемые читатели, мы приглашаем вас в уникальное путешествие по самой маленькой квартире в Чехии. Подготовьтесь к захватывающему рум-туру, который перевернет ваше представление о том, как комфортно можно уживаться на девяти квадратных метрах.
Сколько места нужно, чтобы создать дом? Необязательно десятки и сотни квадратных метров. Встречайте уникальную квартиру, где каждый уголок спланирован до мельчайших деталей. Это место, где минимализм становится искусством, а ограниченное пространство превращается в возможность для вдохновения.
Мы надеемся, что это видео вдохновило вас на поиск уюта и функциональности даже в самых ограниченных пространствах. И помните, что иногда именно в небольших деталях скрывается настоящая гармония жизни.



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.


Чехия аренда недвижимости

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
31 АВГУСТА 2023
16:30
305
ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ГРАНИЦЕЙ КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ, А В ЧЕХИИ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТРУДНОСТИ, — СЧИТАЕТ ЧЕШСКИЙ РЕСТОРАТОР
31 АВГУСТА 2023
15:00
564
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА ДЕВЕЛОПЕРОВ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
31 АВГУСТА 2023
13:30
574
ОБЩЕСТВО
КОШМАР НА ПОВОДКЕ: ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА ТРЕБУЕТ КОМПЕНСАЦИЮ ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ РОТВЕЙЛЕРА
31 АВГУСТА 2023
11:00
1666
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКАЯ ПЕВИЦА ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА ТЩАТЕЛЬНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ЧЕХИИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
31 АВГУСТА 2023
16:30
305
ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ГРАНИЦЕЙ КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ, А В ЧЕХИИ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТРУДНОСТИ, — СЧИТАЕТ ЧЕШСКИЙ РЕСТОРАТОР
31 АВГУСТА 2023
15:00
564
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА ДЕВЕЛОПЕРОВ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
31 АВГУСТА 2023
13:30
574
ОБЩЕСТВО
КОШМАР НА ПОВОДКЕ: ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА ТРЕБУЕТ КОМПЕНСАЦИЮ ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ РОТВЕЙЛЕРА
31 АВГУСТА 2023
11:59
661
ТЕХНОЛОГИИ
КИБЕРВОЙНА В ЧЕХИИ? ДВА НОВЫХ БАНКА СТАЛИ ЖЕРТВАМИ АТАКИ
31 АВГУСТА 2023
11:00
1666
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКАЯ ПЕВИЦА ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА ТЩАТЕЛЬНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ЧЕХИИ
31 АВГУСТА 2023
09:30
536
ЗДОРОВЬЕ
ОПАСНОСТЬ ГРИБНОГО СЕЗОНА: СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА ИЗ ЧЕХИИ НЕ РАСПОЗНАЛА МУХОМОР
31 АВГУСТА 2023
08:30
732
ЖИЗНЬ
САМОЛЕТЫ ЧЕШСКИХ АВИАЛИНИЙ С ОКТЯБРЯ БУДУТ ЛЕТАТЬ ИЗ ПРАГИ В ЕРЕВАН
31 АВГУСТА 2023
07:00
641
ОБЩЕСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ СОГЛАСИЛОСЬ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДАЖУ ТАКИХ ВЕЩЕСТВ, КАК КРАТОМ
30 АВГУСТА 2023
23:00
1346
ЖИЗНЬ
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТРАФОВ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
30 АВГУСТА 2023
22:00
316
ТЕХНОЛОГИИ
ИЩЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ? СПРОСИТЕ ЧАТ-БОТА. ЧИНОВНИКИ В ЧЕХИИ ТЕСТИРУЮТ РОБОТОВ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ЖИТЕЛЯМИ