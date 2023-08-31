Спасет ли арендное жилье чешский рынок от кризиса?

Аналитик KPMG Йозеф Купец отметил, что коррекция цен на рынке жилья в некоторой степени началась, но в основном на вторичном рынке.«Единственными покупателями являются институциональные инвесторы и люди с наличными деньгами, доля держателей ипотечных кредитов очень мала», — сказал Купец, добавив, что застройщики стремятся отложить реализацию проектов до более благоприятного времени, поэтому цены падают не так сильно.





«На вторичном рынке цены зависят от того, насколько клиентам необходимо продать объект, дисконт может составлять 10-15% от цены предложения, при этом с момента пика в 2022 году падение составило около 25%», — добавил Купец.





Девелоперы согласны с тем, что в такой ситуации им приходится пересматривать свои планы, поэтому на первый план выходит арендное жилье. «Это явление, которое мы не можем игнорировать», — сказал Рудольф Вацек, директор по развитию Penta Investments, добавив, что возврат инвестиций в арендное жилье затруднен в проектах премиум-класса.





Иржи Пакаль, директор компании Central Europe Holding, владеющей крупными портфелями арендных квартир, а также член правления Ассоциации развития рынка недвижимости, отметил, что аренда жилья — это совсем другой бизнес. «За квартирами нужно ухаживать. Доходность невелика. Если у арендатора возникают проблемы, это может привести к снижению доходности всего здания», — предупредил Пакаль.





Иржи Охетц, член правления компании J&T Real Estate, согласен с тем, что популярность арендного жилья обусловлена снижением покупательной способности клиентов. «Прибыль от продаж сейчас не приносит дохода. Только время покажет, является ли арендное жилье долгосрочным решением», — сказал он, добавив, что девелоперы, испытывающие недостаток капитала, не могут позволить себе преобразовать свои проекты в арендные, поскольку финансирующий банк не даст на это разрешение.





Иржи Ванчура, руководитель отдела финансирования недвижимости Trinity Bank, считает, что в настоящее время математика арендного жилья не оправдывает себя. «Даже наши клиенты прекратили продажи и задаются вопросом, что делать. Вариант преобразования проекта в арендное жилье по высоким ставкам кроны, когда арендная доходность составляет 5%, а ставки Центробанка 7%, не очень подходит. Необходимо найти новый баланс, которого сейчас нет», — сказал Ванчура. По его словам, «математика финансирования» не работает даже для популярных у застройщиков еврокредитов. В настоящее время ставки по еврокредитам составляют около 4% плюс стоимость залога.





Изменение проекта будет стоить дороже





«Очень сложно переводить проекты жилья для владельцев в арендное, хотя на этапе получения разрешений это еще возможно. Но это всегда дорого. Расходы растут по мере приближения проекта к завершению», — добавил Охетц. «В рамках решения о зонировании или разрешения на строительство, возможно, потребуется добавить перегородки, но это не то же самое, что планировать проект арендного жилья с нуля», — добавил Вит Сурал, менеджер проектов компании Flat Zone.





Александра Томашкова, руководитель компании JRD Development, согласна с тем, что арендное жилье — это некоторое увлечение, связанное с отсутствием спроса на продаваемые квартиры, но его доля будет расти вслед за Западом. «Уровень арендной платы еще не достиг того уровня, на котором он должен быть, чтобы стать интересным для инвесторов», — добавила она. Иржи Кучера, директор риэлтерской компании Luxent, считает, что математика очень сложна для инвесторов.







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