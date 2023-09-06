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Средняя ставка по ипотеке в Чехии в начале сентября снизилась до 6,1%

7 СЕНТЯБРЯ 2023
15:00
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Новости 420on
Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале сентября снизилась до 6,1% по сравнению с 6,19% в августе. Ставки снижаются четвертый месяц подряд.
Это следует из данных Swiss Life Hypoindex.

«После окончания сезона отпусков некоторые банки сделали традиционные осенние скидки на процентные ставки по ипотеке. Однако это все еще ограниченные по времени предложения, базовая ставка по ипотечным кредитам в банках остается прежней. Поэтому средняя ставка предложения по-прежнему превышает 6%. Однако в отдельных банках можно оформить ипотечный кредит со ставкой почти на процентный пункт ниже», — отметил аналитик Swiss Life Select Иржи Сикора.

Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 млн крон в размере до 80% от оценочной стоимости недвижимости со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 6,1% снизился примерно на 180 крон и составил 22 770 крон.

Как и в прошлом месяце, больше всего подешевели ипотечные кредиты с фиксированной ставкой на три года. При ипотеке на сумму до 80% от ипотечной стоимости недвижимости (LTV) средняя ставка снизилась до 6,04%, а при ипотеке для молодых людей до 36 лет (LTV свыше 80%) — до 6,33%.

Ставки по ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой на один год при LTV до 80% снизились до 6,57%, а по ипотечным кредитам для молодежи на один год не изменились. Ставки по всем остальным ипотечным кредитам снизились на семь базисных пунктов.

«Учитывая, что снижение предлагаемых ставок в большинстве банков было вызвано ограниченными по времени скидочными акциями, нельзя считать, что это долгожданное изменение тенденции высоких ставок. Только более существенное снижение базовых процентных ставок Чешского национального банка может привести к перелому ситуации», — добавил Сикора. По его словам, правление Центробанка пока не планирует идти на такой шаг.

По мнению аналитика, для дальнейшего развития ипотечного рынка является хорошей новостью то, что банки постепенно начинают снижать процентные ставки. С другой стороны, он считает, что плохая новость заключается в том, что тенденция снижения цен на недвижимость, скорее всего, прекратится или даже обратится вспять. Отчасти это связано с постепенным снижением процентных ставок по ипотечным кредитам, но в основном — с замораживанием темпов строительства новых объектов недвижимости, считает он.



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Чехия покупка недвижимости ипотеки

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