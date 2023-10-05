Средняя ставка по ипотеке в Чехии в начале октября снизилась до 6,05 процента

Таким образом, процентные ставки достигли уровня июня прошлого года. За последние пять месяцев ипотека подешевела уже на 27 базисных пунктов.





«Ставки по ипотечным кредитам продолжают снижаться очень медленно. Снижение процентных ставок связано с продолжающимися акционными скидками отдельных банков, а также с предложениями более низких ставок по так называемым „зеленым“ ипотечным кредитам», — сказал аналитик по ипотечному кредитованию Swiss Life Select Иржи Сикора, добавив, что речь идет об ипотечных кредитах, при которых финансируемая недвижимость должна отвечать самым высоким стандартам энергоэффективности.





Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 млн крон, согласованному до 80% от оценочной стоимости недвижимости, со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 6,05% снизился на 120 крон и составил 22 650 крон. За пять месяцев ипотечный платеж уменьшился почти на 600 крон.





Наиболее значительное снижение процентных ставок было зафиксировано по ипотечным кредитам с фиксированным сроком погашения на один год. Рост процентных ставок по ипотеке с LTV до 80 процентов и сроком погашения три и пять лет приостановился: ставки остановились на уровне 6,04% и 5,84% соответственно. При этом за последние месяцы больше всего подорожали ипотечные кредиты с фиксированным сроком погашения на три года.





Молодые люди, напротив, платят больше за ипотечные кредиты на три и пять лет. Процентные ставки по трехлетним кредитам выросли в среднем на пять процентных пунктов до 6,38%, а по пятилетним — на шесть процентных пунктов до 6,18%.





Как и ожидалось, правление Чешского национального банка (ЧНБ) не изменило базовые ставки на последнем заседании 27 сентября, и вполне возможно, что на следующем заседании правления, намеченном на 2 ноября, ставки останутся без изменений. Тем не менее, ипотечные кредиты могут продолжить дешеветь.





«Снижение базовых процентных ставок ЧНБ может стать стимулом для дальнейшего развития ипотечного рынка. Это обсуждается в связи с очередным заседанием ЧНБ в ноябре. Однако вероятность того, что ЧНБ оставит процентную ставку на нынешнем уровне, сохраняется. Однако эти „танцы“ вокруг базовой ставки, скорее всего, не помешают процентным ставкам по ипотеке продолжать снижаться очень медленно», — отметил Сикора.







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