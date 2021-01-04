Праздники и выходные дни в Чехии в 2021 году

В 2021 году жителей Чехии ждут три длинных уик-энда (не считая самый первый, получившийся за счет 1 января). Зато четыре государственных праздника выпадают на выходные, а традиции в таком случае переносить выходной в стране нет.

На выходные в 2021 году выпадают Праздник труда, 1 мая, День победы, 8 мая, а также рождественские праздники 25 и 26 декабря.

На Пасху нас ожидает сразу четыре выходных (со 2 по 5 апреля), также четыре выходных будет в июле, так как День славянских апостолов Кирилла и Мефодия (5 июля) и День сожжения Яна Гуса (6 июля) выпадают на понедельник и вторник соответственно.

Последний длинный уик-энд в 2021 году будет связан с Рождеством, так как Щедрый день, 24 декабря, приходится на пятницу.

День чешской государственности – 28 сентября – это вторник, День возникновения независимого чехословацкого государства – 28 октября – четверг.

17 ноября – День борьбы за свободу и демократию – выпадает на среду.

Государственные праздники Чехии и выходные дни в 2021 году:

1 января — День восстановления независимого чешского государства / Новый год (отдыхали 3 дня)

2 апреля — Страстная пятница

5 апреля — Пасхальный понедельник (отдыхаем четыре дня, со 2 по 5 апреля, а католическая Пасха в 2021 году будет 4 апреля)

1 мая — День труда

8 мая — День Победы

5 июля — День славянских святых Кирилла и Мефодия

6 июля — День казни Яна Гуса (отдыхаем четыре дня)

28 сентября — День чешской государственности

28 октября — День возникновения независимой Чехословацкой Республики

17 ноября — День борьбы за свободу и демократию

24 декабря — Сочельник (Щедрый день)

25 декабря — Рождество

26 декабря — второй день Рождества (отдыхаем три дня, с 24 по 26 декабря)

Наглядно это можно увидеть на календаре, красным обозначены «официальные» даты, зеленым — примыкающие к ним выходные.

Школьные каникулы в Чехии в 2021 году

Полугодовые каникулы выпадают на 29 января.

Весенние каникулы, как обычно, проходят не синхронно, чтобы больше детей могло покататься на лыжах в горах. В Праге 1 — Праге 5 школьники отдохнут с 22 по 28 февраля, в Праге 6 — Праге 10 — с 1 по 7 марта, в Праге-Восток и Праге-Запад — с 8 по 14 марта.

Пасхальные каникулы будут c 1 по 5 апреля.

Главные летние каникулы продлятся с 1 июля (четверг) по 31 августа (вторник).

Осенние каникулы будут с 27 по 31 октября.

Рождественские каникулы должны начаться 23 декабря 2021 года и продлиться до 2 января 2022 года.