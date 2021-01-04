Праздники и выходные дни в Чехии в 2021 году

На выходные в 2021 году выпадают Праздник труда, 1 мая, День победы, 8 мая, а также рождественские праздники 25 и 26 декабря.
На Пасху нас ожидает сразу четыре выходных (со 2 по 5 апреля), также четыре выходных будет в июле, так как День славянских апостолов Кирилла и Мефодия (5 июля) и День сожжения Яна Гуса (6 июля) выпадают на понедельник и вторник соответственно.
Последний длинный уик-энд в 2021 году будет связан с Рождеством, так как Щедрый день, 24 декабря, приходится на пятницу.
День чешской государственности – 28 сентября – это вторник, День возникновения независимого чехословацкого государства – 28 октября – четверг.
17 ноября – День борьбы за свободу и демократию – выпадает на среду.
Государственные праздники Чехии и выходные дни в 2021 году:
1 января — День восстановления независимого чешского государства / Новый год (отдыхали 3 дня)
2 апреля — Страстная пятница
5 апреля — Пасхальный понедельник (отдыхаем четыре дня, со 2 по 5 апреля, а католическая Пасха в 2021 году будет 4 апреля)
1 мая — День труда
8 мая — День Победы
5 июля — День славянских святых Кирилла и Мефодия
6 июля — День казни Яна Гуса (отдыхаем четыре дня)
28 сентября — День чешской государственности
28 октября — День возникновения независимой Чехословацкой Республики
17 ноября — День борьбы за свободу и демократию
24 декабря — Сочельник (Щедрый день)
25 декабря — Рождество
26 декабря — второй день Рождества (отдыхаем три дня, с 24 по 26 декабря)
Наглядно это можно увидеть на календаре, красным обозначены «официальные» даты, зеленым — примыкающие к ним выходные.
Школьные каникулы в Чехии в 2021 году
Полугодовые каникулы выпадают на 29 января.
Весенние каникулы, как обычно, проходят не синхронно, чтобы больше детей могло покататься на лыжах в горах. В Праге 1 — Праге 5 школьники отдохнут с 22 по 28 февраля, в Праге 6 — Праге 10 — с 1 по 7 марта, в Праге-Восток и Праге-Запад — с 8 по 14 марта.
Пасхальные каникулы будут c 1 по 5 апреля.
Главные летние каникулы продлятся с 1 июля (четверг) по 31 августа (вторник).
Осенние каникулы будут с 27 по 31 октября.
Рождественские каникулы должны начаться 23 декабря 2021 года и продлиться до 2 января 2022 года.