Представитель в Европе(Польша, Венгрия, Германия, Италия, Испания, страны Прибалтики)

Работа представителем компании в Европе(Польша, Венгрия, Германия, Италия, Испания, страны Прибалтики).
Создание дистрибьюторской сети, организация ее работы в области продаж сувенирной продукции и косметики.
Опыт работы не менее 1 года. Знание языков(Русский, ENG), преимуществом явл.знание другого языка в регионе(Польша, Венгрия, Германия, Италия, Испания, страны Прибалтики)). Ответственность, органитзаторские способности. Вид на жительство. Резюме.
Звонить с 10 до 16 в рабочие дни.
Максим
sklad@mozazon.com
730566568, 606970084