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Карьера Представитель в Европе(Польша, Венгрия, Германия, Италия, Испания, страны Прибалтики) Тип занятости Полный день Профессия Торговый представитель Регион Hlavní město Praha Город Praha 10 Заработная плата не указана Компания CNE Agency Описание Работа представителем компании в Европе(Польша, Венгрия, Германия, Италия, Испания, страны Прибалтики).

Создание дистрибьюторской сети, организация ее работы в области продаж сувенирной продукции и косметики. Требования Опыт работы не менее 1 года. Знание языков(Русский, ENG), преимуществом явл.знание другого языка в регионе(Польша, Венгрия, Германия, Италия, Испания, страны Прибалтики)). Ответственность, органитзаторские способности. Вид на жительство. Резюме. Дополнительная информация Звонить с 10 до 16 в рабочие дни.