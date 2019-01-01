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Представитель в Европе(Польша, Венгрия, Германия, Италия, Испания, страны Прибалтики)

Размещено Сегодня 12:10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
CNE Agency
Описание

Работа представителем компании в Европе(Польша, Венгрия, Германия, Италия, Испания, страны Прибалтики).
Создание дистрибьюторской сети, организация ее работы в области продаж сувенирной продукции и косметики.

Требования

Опыт работы не менее 1 года. Знание языков(Русский, ENG), преимуществом явл.знание другого языка в регионе(Польша, Венгрия, Германия, Италия, Испания, страны Прибалтики)). Ответственность, органитзаторские способности. Вид на жительство. Резюме.

Дополнительная информация

Звонить с 10 до 16 в рабочие дни.

Контакты:

Максим

sklad@mozazon.com

730566568, 606970084



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