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Международный Союз Молодежи
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Международный Союз Молодежи
Praha 1

SMM Специалист

Размещено 23 сентября 17:56
Тип занятости
Полный день
Профессия
Маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

SMM Специалист

Место работы: Praha – Nové Město.

График работы: с 09:00 до 17:30.

Языки: грамотный устный и письменный русский и английский, украинский - преимуществом.

Международная компания с многолетним (с 2007 года) опытом в сфере образования за рубежом приглашает в свою команду специалисту по SMM и Копирайтингу.

Обязанности:

Разработка и реализация SММ-стратегии продвижения услуг компании в социальных сетях (Facebook, Instagram, Вконтакте);
Составление контент-плана и выполнение его в соответствии с дедлайнами;
Разработка и проведение акций, розыгрышей;
Активная жизнь аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Facebook) и эффективное продвижение страниц соцсетей с целью привлечения новых клиентов;
Коммуникация и сотрудничество с лидерами мнений в fb, Instagram;
Ежемесячный анализ эффективности выполненного СММ-плана и корректировка недочетов и слабых мест; Анализ и запуск таргетированной рекламы (опыт обязателен);
Умение работать в Wordpress является преимуществом. Грамотная письменная речь: русский, английский. Преимущества: украинский. Знание сферы образовательных услуг (в особенности рынка услуг образования за рубежом) и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами.

Бенефиты: молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги, возможность повышать свои знания у других специалистов.

Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu

Контакты:

Евгений

cv@msmacademy.eu



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