SMM Специалист
Место работы: Praha – Nové Město.
График работы: с 09:00 до 17:30.
Языки: грамотный устный и письменный русский и английский, украинский - преимуществом.
Международная компания с многолетним (с 2007 года) опытом в сфере образования за рубежом приглашает в свою команду специалисту по SMM и Копирайтингу.
Обязанности:
Разработка и реализация SММ-стратегии продвижения услуг компании в социальных сетях (Facebook, Instagram, Вконтакте);
Составление контент-плана и выполнение его в соответствии с дедлайнами;
Разработка и проведение акций, розыгрышей;
Активная жизнь аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Facebook) и эффективное продвижение страниц соцсетей с целью привлечения новых клиентов;
Коммуникация и сотрудничество с лидерами мнений в fb, Instagram;
Ежемесячный анализ эффективности выполненного СММ-плана и корректировка недочетов и слабых мест; Анализ и запуск таргетированной рекламы (опыт обязателен);
Умение работать в Wordpress является преимуществом. Грамотная письменная речь: русский, английский. Преимущества: украинский. Знание сферы образовательных услуг (в особенности рынка услуг образования за рубежом) и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами.
Бенефиты: молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги, возможность повышать свои знания у других специалистов.
Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu
Евгений
cv@msmacademy.eu