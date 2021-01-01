Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.66
USD
21.74
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 24 °C
Подобные вакансии
Менеджер по продажам
ALVI Praha s.r.o.
Praha 5
Специалист в области продаж
STUDENT-CZ
Praha 2
Менеджер по продажам
IMAI AGENCY s.r.o.
Praha 1
Менеджер по продажам
Международный Союз Молодежи
Praha 1

Клиент-менеджер

Размещено 11 июля 16:14
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
VV
Описание

На постоянную работу в сфере Beauty industry требуются клиент-менеджер и менеджер по продажам.

Требования

менеджер по продажам - знание чешского языка на уровне B2-C1, приятная внешность, грамотная речь. Желателен опыт работы в продажах.
Клиент-менеджер - знание чешского на уровне B2. ( можем рассмотреть студента заочника ). Легальное пребывание в ЧР. Визы под эти вакансии не делаем.

Условия

5 дн.рабочая неделя, офис в центре города. З/п по результатам собеседования. Фикс + %. Участие в международных выставках и презентациях. Более подробная информация о вакансии на контактном е-маиле.

Контакты:

Владимир

[email protected]



Мобильная версия