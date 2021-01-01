Клиент-менеджер

Тип занятости Полный день Профессия Продавец-консультант, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания VV

Описание На постоянную работу в сфере Beauty industry требуются клиент-менеджер и менеджер по продажам.

Требования менеджер по продажам - знание чешского языка на уровне B2-C1, приятная внешность, грамотная речь. Желателен опыт работы в продажах.

Клиент-менеджер - знание чешского на уровне B2. ( можем рассмотреть студента заочника ). Легальное пребывание в ЧР. Визы под эти вакансии не делаем.