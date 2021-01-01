На постоянную работу в сфере Beauty industry требуются клиент-менеджер и менеджер по продажам.
менеджер по продажам - знание чешского языка на уровне B2-C1, приятная внешность, грамотная речь. Желателен опыт работы в продажах.
Клиент-менеджер - знание чешского на уровне B2. ( можем рассмотреть студента заочника ). Легальное пребывание в ЧР. Визы под эти вакансии не делаем.
5 дн.рабочая неделя, офис в центре города. З/п по результатам собеседования. Фикс + %. Участие в международных выставках и презентациях. Более подробная информация о вакансии на контактном е-маиле.
Владимир