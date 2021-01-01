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Ассистент бухгалтера
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Бухгалтер

Размещено 05 октября 10:47
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер, Ассистент бухгалтера
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
Интернет-магазин
Описание

Интернет-магазин ищет на постоянную работу бухгалтера.
Обязанности: внесение в бухгалтерскую программу первичной документации (фактуры, банк, касса), своевременная подготовка основы для формирования деклараций по НДС и других отчетов главным бухгалтером.
Требования: знание основ чешского бух. учета, аккуратность, умение работать с цифрами, минимальное знание чешского языка, среднее знание русского языка, желание обучаться. Приветствуется наличие диплома об окончании квалификационного курса ч ЧР.
Место работы: Прага 5 – Стодулки
З/П 25.000 - 30.000 крон чистого

Контакты:

Алексей

[email protected]

+420777121310



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