Описание

Интернет-магазин ищет на постоянную работу бухгалтера.

Обязанности: внесение в бухгалтерскую программу первичной документации (фактуры, банк, касса), своевременная подготовка основы для формирования деклараций по НДС и других отчетов главным бухгалтером.

Требования: знание основ чешского бух. учета, аккуратность, умение работать с цифрами, минимальное знание чешского языка, среднее знание русского языка, желание обучаться. Приветствуется наличие диплома об окончании квалификационного курса ч ЧР.

Место работы: Прага 5 – Стодулки

З/П 25.000 - 30.000 крон чистого