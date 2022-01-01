Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
Зварювальник півавтомат
Вакансии
Партнер рубрики:
04 октября
12:22
73
Зварювальник півавтомат
Подобные вакансии
сварщиков металла
industria
Praha 1
оператор
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Vsetín
оператор
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Plzeň-město
Сварщик
Agrokoncern
Uherské Hradiště
Сварщик( уметь варить автогеном)
Personál work
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Pardubický kraj
Город
Pardubice
Заработная плата
45 000 CZK
Компания
Pixers S. R. O.
Описание
Бескоштовна вакансія Потребуємо зварювальника MIGMAG Ставка 160-200 крон на годину ( залежить як здасть тести) Тести без рентгену Графік роботи 6.00- 18.00 Тільки денні зміни Суббота до 14.30 Житло безкоштовно - на территоріі підприємства До Теско - 4 хв пішки Аванси кожного тижня Місто Přelouč +380990695184 Вероніка (вайбер -вацап) +420 720 676 226 Фото з заводу маємо
Контакты:

Vasylenko Veronika

[email protected]

+420 720 676 226 +380990695184 (viber)

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы