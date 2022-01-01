Описание

Бескоштовна вакансія Потребуємо зварювальника MIGMAG Ставка 160-200 крон на годину ( залежить як здасть тести) Тести без рентгену Графік роботи 6.00- 18.00 Тільки денні зміни Суббота до 14.30 Житло безкоштовно - на территоріі підприємства До Теско - 4 хв пішки Аванси кожного тижня Місто Přelouč +380990695184 Вероніка (вайбер -вацап) +420 720 676 226 Фото з заводу маємо