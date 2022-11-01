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Оператор линии на финальный контроль
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Партнер рубрики:
20 января
11:05
49
Оператор линии на финальный контроль
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Вакансія: Електрик
HrSummit
České Budějovice
Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик, Ремонтник, Токарь
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAX Work-Holding
Описание
Оператор на финальный контроль продукции в городе Plzeň БЕЗ ОПЫТА! Без ночных смен! Не сложная работа! визуальный контроль качества продукции -работа с ручным инструментом -монтаж внешних декоративных деталей
Требования

Нет специальных требований. Без ночных!
внимательность -знания чешского языка не требуется -никаких особых навыков не требуется

Условия

ГРАФИК: 2 смены по 8 часов, с 06:00-14:00 и 14:00-22:00, 3 перерыва
ОПЛАТА: -до 136 Kč/час
ПРОЖИВАНИЕ: Предоставляем проживание в комфортабельных квартирах со всеми удобствами. Квартиры находятся в пешей доступности к месту работы Стоимость проживания – 6000 Kč/месяц.

Контакты:

Almax Work-Holding

[email protected]

+420773921595

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