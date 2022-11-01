Тип занятости Полный день Профессия Электрик, Ремонтник, Токарь Регион Plzeňský kraj Город Plzeň-město Заработная плата не указана Компания ALMAX Work-Holding

Описание Оператор на финальный контроль продукции в городе Plzeň БЕЗ ОПЫТА! Без ночных смен! Не сложная работа! визуальный контроль качества продукции -работа с ручным инструментом -монтаж внешних декоративных деталей

Требования Нет специальных требований. Без ночных!

внимательность -знания чешского языка не требуется -никаких особых навыков не требуется