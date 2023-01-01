Описание

IT specialist в офис Суть работы: • Обеспечение бесперебойной работы всех ПК и устранение неисправностей • Помощь штатным сотрудникам, работающим с ПК и офисной техникой, электронной почтой и т.д. в случае, возникновения трудностей • Установка и настройка ПО для корректной работы • Своевременное обновление необходимого ПО • Сетевая настройка • Настройка сетевого оборудования • Обеспечение работоспособности • Обеспечение безопасности сети • Расширение сети • Работа с учетными записями пользователей Знания и навыки: • операционных систем Linux ( Ubuntu, Debian) • сети: CCNA, mikrotik • VoIP: asterisk • Virtualization: proxmox Условия: - работа в офисе - график: пн-пт, 9:00-19:00 - официальное трудоустройство - зп по договорённости, соответственно к вашему опыту.