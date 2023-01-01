18 мая
13:50
65
Бухгалтер (Ассистент)
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Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер, Ассистент бухгалтера
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
Вакансия БУХГАЛТЕР (Помощник Бухгалтера) со знанием чешского языка Обязанности: обработка счетов-фактур работа с документацией
Требования
Требования:
опыт работы в смежной отрасли, знание 1C, знание бух. учета 4R
умение работать с ПК (MS Word, Excel, Интернет)
Условия
Мы предлагаем:
офис в г. Praha
работа в стабильной компании
корпоративная мобильная связь
З/П по результатам собеседования
Контакты:
Оксана Леонидовна