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Бухгалтер (Ассистент)
Вакансии
Партнер рубрики:
18 мая
13:50
65
Бухгалтер (Ассистент)
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Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер, Ассистент бухгалтера
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
Вакансия БУХГАЛТЕР (Помощник Бухгалтера) со знанием чешского языка Обязанности: обработка счетов-фактур работа с документацией
Требования

Требования:
опыт работы в смежной отрасли, знание 1C, знание бух. учета 4R
умение работать с ПК (MS Word, Excel, Интернет)

Условия

Мы предлагаем:
офис в г. Praha
работа в стабильной компании
корпоративная мобильная связь
З/П по результатам собеседования

Контакты:

Оксана Леонидовна

[email protected]

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