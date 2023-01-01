19 мая
15:42
62
Инженер-конструктор
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Инженер-металлург
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Компания
Energy Store EU s.r.o
Описание
• Разработка 3D моделей узлов и деталей; • техническое согласование и разработка конструкторской документации; • работа по чертежной документации; • сопровождение разработанных изделий в производстве от стадии эскиза до запуска серийных образцов; • разработка и сопровождение эксплуатационной документации на проектируемые системы.
Требования
• Уверенное владение SolidWorks от 3х лет;
• высшее техническое образование (машиностроение);
• знание основных видов обработки материалов;
• аналитический склад мышления, оперативность, ответственность и пунктуальность.
• нахождение на территории Чешской Республики, для периодических консультаций по месту производства;
Условия
• Работа над интересным проектом на оборудованном, современном производстве в
хорошем коллективе;
• стабильная, своевременная оплата труда. Оплата труда определяется по итогу
собеседования;
• гибкий график;
Контакты:
Павел Поздникин
+420731408320