Тип занятости Свободный график Профессия Инженер-металлург Регион Hlavní město Praha Город Praha 5 Заработная плата не указана Компания Energy Store EU s.r.o

Описание • Разработка 3D моделей узлов и деталей; • техническое согласование и разработка конструкторской документации; • работа по чертежной документации; • сопровождение разработанных изделий в производстве от стадии эскиза до запуска серийных образцов; • разработка и сопровождение эксплуатационной документации на проектируемые системы.

Требования • Уверенное владение SolidWorks от 3х лет;

• высшее техническое образование (машиностроение);

• знание основных видов обработки материалов;

• аналитический склад мышления, оперативность, ответственность и пунктуальность.

• нахождение на территории Чешской Республики, для периодических консультаций по месту производства;