Чем заняться в Праге в выходные 14 и 15 декабря

Рождество на носу! Вы еще не купили подарки? Посетите одну из дизайнерских ярмарок, там вы наверняка найдете что-нибудь необычное. Купили? Понаблюдайте за рождественским забегом или даже примите в нем участие, а потом насладитесь уникальным глинтвейном из игристого вина. Отдыхайте с удовольствием!

Дизайн-маркет. Зима

Из-за реконструкции площади Вацлава Гавела у Национального театра дизайнерская ярмарка на этот раз пройдет в необычном для себя месте – в выставочном комплексе Голешовице. Посетители смогут изучить и приобрести множество оригинальных презентов, ювелирных украшений и бижутерии, аксессуаров, сумок, изделий из стекла и фарфора, украшений для дома, игрушек, канцелярских принадлежностей и т.д. от мастеров из Чехии и Моравии, Словакии, Венгрии, Польши, Германии, Украины и Румынии. Также в программе театральные представления, выступления музыкантов и диджеев и развлечения для детей. Фудкорт будет представлен 20 киосками с едой и напитками.

Где: Výstaviště Praha Holešovice, Прага 7

Когда: 14-15 декабря с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Lemarket Vánoce

В выходные в галерее Mánes на Влтаве состоится ярмарка необычных подарков и небольшой гастрономический фестиваль. Посетителям предложат купить продукцию модных дизайнеров, шоколад и натуральную косметику. Можно прийти с собакой на поводке.

Где: Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 1, Прага 1

Когда: 14-15 декабря с 10:00 до 20:00

Вход: 100 крон на два дня, дети и пенсионеры бесплатно

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Рождество на Пражском рынке

Голешовицкий рынок, который недавно вернулся в официальное распоряжение Праги после многолетней судебной тяжбы, также подготовил необычную серию из четырех рождественских ярмарок. Они проходят по пятницам и субботам, и каждая из них посвящена отдельной теме. В этот уик-энд проходит так называемая этическая ярмарка.

Где: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7, перед павильоном №22

Когда: 13-14 декабря с 09:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Серебряные рождественские дни

Масштабный рынок рождественской продукции проходит в выставочном комплексе «Летняны». Он разделен на зоны, посвященные моде, ремесленным изделиям, искусству, спорту и путешествиям, а также гастрономии.

Где: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Прага 9

Когда: 12-15 декабря с 10:00 до 18:00

Вход: 60 крон

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День открытых дверей в бункере «Фолиманка»

Раз в месяц можно пройтись по подземным лабиринтам в бункере, построенном на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века. Бункер площадью 1332 квадратных метра рассчитан на размещение 1300 человек и входит в десятку крупнейших в чешской столице.

Где: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Когда: 14 декабря с 09:00 до 15:00

Вход: бесплатно

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Christmas Night Run

В субботу в центре Праги состоится праздничный забег на 5 км, участники которого получат памятные медали в виде карпа. Рождественские аксессуары приветствуются, фонарь на лоб обязателен. Зарегистрироваться можно прямо на месте. Сбор перед Рудольфинумом.

Где: náměstí Jana Palacha, Прага 1

Когда: 14 декабря с 17:00 до 18:00

Вход: для участников от 200 до 800 крон

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Адвент в Славянском доме

Спрятаться от суеты и при этом в полной мере насладиться праздничной атмосферой можно в самом сердце Праги, в саду Славянского дома. В этом саду в стиле необарокко установили прозрачные обогреваемые иглу, внешне напоминающие пузырьки шампанского. В них можно, не боясь замерзнуть, насладиться уникальным игристым глинтвейном или более традиционными напитками из винной карты с пузырьками и без, а маленьких гостей ждет горячий шоколад с зефиром. Кстати, Славянский дом сейчас проводит розыгрыш в Instagram с возможностью выиграть ваучер в один из своих ресторанов на сумму в 3000 крон!

Где: Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00

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День открытых дверей в Инвалидовне

Уникальное здание в стиле барокко, в этом году наконец распахнувшее двери для общественности, закрылось на зиму, но в субботу проведет предрождественский день открытых дверей. Во время экскурсии, которая продлится около 50 минут, можно будет посетить самые интересные комнаты здания, узнать его историю послушать о том, как жилось ветеранам войны. Маленьких посетителей ждут мастерские, где можно изготовить рождественские украшения.

Где: Invalidovna, Sokolovská 24/136, Прага 8

Когда: 14 декабря с 10:00 до 15:00

Вход: 70-100 крон, необходима резервация по e-mail

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Посвящение в моржи

Любители искупаться в ледяной воде в воскресенье откроют сезон приемом новых участников в ряды Чешского союза моржей. Съедутся претенденты со всей страны. Людей, наряженных в исторические купальные костюмы, разноцветные парики и так далее, будут поливать водой из Влтавы на пляже у верфи Slavoj. Ожидается красочное шоу.

Где: Lodnická, Прага 4, недалеко от остановки Černý kůň трамваев №№3 и 17

Когда: 15 декабря в 11:30

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Воскресный бранч в ресторане AvantGarde Praha

Каждое второе воскресенье в ресторане AvantGarde, расположенном в здании PPF Gate в районе Дейвице, проходят семейные бранчи с расширенной развлекательной программой для детей. Пока дети веселятся, родители могут насладиться легким и разнообразным фьюжн-меню от шеф-повара Петера Власека и неограниченным потреблением вин. Нынешний бранч посвящен Рождеству, и все места на нем забронированы. Из-за новогодних праздников следующий состоится через месяц, 19 января. Спешите забронировать столик!

Где: ресторан AvantGarde Praha, Evropská 2690/17, Прага 6

Когда: бранчи 15 декабря, 19 января с 11:00 до 15:00

Цена: 1190 крон для взрослых, 390 крон для детей 6-13 лет

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Адвент на крыше «Люцерны»

Во время предпраздничных выходных снова можно посетить крышу известного здания в центре Праги, чтобы полюбоваться необычным видом на предрождественскую столицу и зарядиться праздничным настроением без суеты. На крыше будет звучать рождественская музыка. Организаторы также обещают запах свежей праздничной выпечки (и саму выпечку), вертеп с живыми зверями, кадки и аквариумы с карпами и бар с традиционным меню. В стоимость билета входит кружка глинтвейна или горячего яблочного сока.

Где: Štěpánská 61, Прага 1

Когда: 14-15 декабря с 10:00 до 18:00

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Каток на Летне

Посетите в выходные самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д.

Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Вход: бесплатно

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Фонарщик на Карловом мосту

В пору Адвента в центре Праги газовые фонари традиционно зажигает фонарщик. Встретить фонарщика с длинной палкой и в историческом наряде можно ежедневно после 16:05-16:15. Начиная от площади Крестоносцев, он пройдет по Карлову мосту туда и обратно.

Где: Карлов мост, Прага 1

Когда: до 23 декабря с 16:05

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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