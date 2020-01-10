Чем заняться в Праге в выходные 11 и 12 января

Фестиваль оперы или скандинавского кино? Выставка космических артефактов или ярмарка экзотических растений и животных? А может быть, жирная точка в сезоне рождественских праздников? Самое время выбирать, как провести выходные.

Фестиваль Opera 2020

В Праге 4 января открылся оперный фестиваль, который проводится в чешской столице с 1993 года раз в два года. В этом году ценителей оперы ждет 17 инсценировок от классики Моцарта и Пуччини до новинок и незаслуженно забытых произведений. Концерты проходят в недавно реконструированной Государственной опере, Национальном и Сословном театрах. Выступают оперные певцы из Чехии и Словакии.

Где: Государственная опера, Национальный и Сословный театры

Когда: до 2 марта

Вход: 150-790 крон

Подробная информация

Фестиваль скандинавского кино

В кинотеатрах Lucerna, Edison Filmhub, Evald и Atlas до воскресенья включительно проходит фестиваль исландских, датских, шведских и норвежских фильмов SCANDI. Он проходит в шестой раз, и в этом году зрителям предлагают шесть премьер. Тема фестиваля – «женщины на тропе войны».

Где: кинотеатры Lucerna, Edison Filmhub, Evald и Atlas

Когда: с 9 по 12 января

Подробная информация, расписание и покупка билетов

Посещение Пантеона Национального музея

В эту субботу для посещения будет открыт Пантеон в недавно реконструированном здании Национального музея. Плохая новость: все места на эту субботу уже забронированы. Хорошая: акция повторится 8 февраля, и в этот день пока свободны почти все места. Не упустите возможность посетить один из красивейших залов в Чехии, как его характеризуют на сайте Национального музея.

Где: историческое здание Национального музея, Václavské náměstí 68, Прага 1

Когда: 11 января в 11:00, 13:00, 15:00 и 16:00, 8 февраля в 11:00, 13:00, 15:00 и 16:00

Вход: после предварительного бронирования по купленному в кассе обычному билету плюс 30 крон

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Закрытие рождественского сезона

В воскресенье сезон зимних праздников закроют в Хвальском замке. Там состоится шествие Трех королей с участием верблюдов и лам и последующим поклонением Святому семейству. Также в замке будет проходить выступление детских хоров и выставка деревянных верепов.

Где: Хвальский замок, Na Chvalské tvrzi 3, Прага 9

Когда: 12 января с 14:00

Вход: во двор замка бесплатно, в замок 40 крон для детей и 70 крон для взрослых

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Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице проходит уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

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Выставка «Живая экзотика»

В субботу по соседству состоится однодневная выставка-ярмарка, на которой 170 экспонентов представят к обмену и на продажу экзотические растения, водоросли, профессиональную литературу, а также рептилий, насекомых и прочих обитателей террариумов. Будет по крайней мере необычно.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon B, Прага 7

Когда: 11 января с 10:00 до 14:00

Вход: 85 крон

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Каток на Летне

Посетите в выходные самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д.

Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Вход: бесплатно

О некоторых других катках, работающих в этом сезоне в Праге, вы можете прочитать в нашем материале. Например, покататься можно в торговых центрах Arkády Pankrác, «Черный мост», «Ходов» или на Фруктовом рынке.

Зима в пражском зоопарке

Зоопарк Праги открыт для посещения круглый год, и зимой здесь не менее интересно, чем летом! Приходите увидеть детенышей, которые появились на свет в 2019 году! Среди молодняка прошедшего года – детеныши капского морского котика, кошачьего лемура, большого рыжего кенгуру, чакского пекари и кубинской хутии. Также вы можете посмотреть, как смотрители зоопарка кормят животных.

Где: Пражский зоопарк, U Trojského zámku 3/120, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 16:00 в зимний период

Вход: 200 крон для детей, 150 крон для взрослых

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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