Как провести в Праге выходные 18 и 19 января

Научные эксперименты в пражской обсерватории
Обсерватория на Петршине в субботу приглашает любознательных детей и не менее любопытных взрослых принять участие в шоу физических опытов с жидким азотом. Обычно эта программа доступна только организованным школьным группам. Приглашаются все, начиная с учеников шестых классов.
Где: Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, Прага 1
Когда: 18 января в 16:00
Вход: 100 крон для детей, 130 крон для взрослых, семейный билет 320 крон
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Уик-энд французских фильмов
В субботу и воскресенье в кинотеатре «Люцерна» можно посмотреть французское кино. В рамках фестиваля «Уик-энд с французским фильмом» там показывают 12 лент, выпущенных в 2019 году.
Где: Kino Lucerna, Vodičkova 36, Прага 1
Когда: 17-19 января
Вход: 130 крон
Подробная информация и продажа билетов
Кулинарный фестиваль Grand Restaurant Festival 2020
В чешской столице с 15 по 29 января проходит фестиваль, в рамках которого желающие могут за символическую цену отведать лучшие блюда ресторанов, включенных в путеводитель Maurerův výběr Grand Restaurant. По всей стране в акции участвует 89 заведений, полный список пражских ресторанов можно посмотреть здесь.
Где: Прага
Когда: с 15 по 29 января
Вход: 300, 600 или 700 крон в зависимости от меню
Подробная информация
Фестиваль Opera 2020
В Праге продолжается оперный фестиваль, который проводится в чешской столице с 1993 года раз в два года. В этом году ценителей оперы ждет 17 инсценировок от классики Моцарта и Пуччини до новинок и незаслуженно забытых произведений. Концерты проходят в недавно реконструированной Государственной опере, Национальном и Сословном театрах. Выступают оперные певцы из Чехии и Словакии.
Где: Государственная опера, Национальный и Сословный театры
Когда: до 2 марта
Вход: 150-790 крон
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День открытых дверей в бункере «Фолиманка»
Раз в месяц можно пройтись по подземным лабиринтам в бункере, построенном на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века. Бункер площадью 1332 квадратных метра рассчитан на размещение 1300 человек и входит в десятку крупнейших в чешской столице.
Где: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Прага 2
Когда: 18 января с 09:00 до 15:00
Вход: бесплатно
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Выставка «Свадебные дни»
В субботу в отеле Clarion продолжится масштабная свадебная выставка-ярмарка, в которой принимают участие более 150 экспонентов. «Свадебные дни» проходят уже в 10-й раз. На площади более 3500 квадратных метров представлены предложения свадебных салонов, агентств, кондитеров, фотографов, ювелиров, косметических брендов, можно примерить платья, попробовать торты и несладкие лакомства, выбрать обручальные кольца и ознакомиться с текущими тенденциями в свадебном макияже и прическах. Для гостей подготовлены конкурсы и подарки.
Где: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Прага 9
Когда: 18 января с 10:00 до 18:00
Вход: 150 крон
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Концерт Максима Венгерова и Государственного симфонического оркестра Армении
Выступление в Рудольфинуме состоится в рамках европейского тура. За дирижерским пультом Сергей Смбатян, солирует скрипач Максим Венгеров – знаменитый скрипач, дирижер и педагог, получивший за годы творческой деятельности внушительное количество профессиональных наград, среди которых и две премии «Грэмми». Специально для читателей портала 420on.cz предоставляется скидка 50% при покупке билетов. Отправьте sms со словом 420on на номер +420 777 786 430 и получите скидочный код.
Где: Рудольфинум, Alšovo nábřeží 12, Прага 1
Когда: 19 января
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Космическая выставка Cosmos Discovery
В выставочном центре Голешовице проходит уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.
Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7
Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00
Вход: 200-300 крон
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Каток на Летне
Посетите в выходные самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д.
Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta
Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00
Вход: бесплатно
О некоторых других катках, работающих в этом сезоне в Праге, вы можете прочитать в нашем материале. Например, покататься можно в торговых центрах Arkády Pankrác, «Черный мост», «Ходов» или на Фруктовом рынке.
Зима в пражском зоопарке
Зоопарк Праги открыт для посещения круглый год, и зимой здесь не менее интересно, чем летом! Приходите увидеть детенышей, которые появились на свет в 2019 году! Среди молодняка прошедшего года – детеныши капского морского котика, кошачьего лемура, большого рыжего кенгуру, чакского пекари и кубинской хутии. Также вы можете посмотреть, как смотрители зоопарка кормят животных.
Где: Пражский зоопарк, U Trojského zámku 3/120, Прага 7
Когда: ежедневно с 09:00 до 16:00 в зимний период
Вход: 200 крон для детей, 150 крон для взрослых
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Блошиный рынок на Жижкове
На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.
Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3
Когда: 08:00-15:00
Вход: 10 крон
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Экскурсии в океанариум «Морской мир»
Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.
Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7
Время проведения: 09:00-19:00
Вход: бесплатно — 320 крон
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