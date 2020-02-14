Как провести в Праге выходные 15 и 16 февраля

Пора определяться с планами на выходные! Очередной масленичный карнавал (и не один), фестиваль финского кино, масштабная туристическая выставка-ярмарка или посещение Национального технического музея по льготной цене — что выберете вы?

Льготный вход в Национальный технический музей

Суббота, 15 февраля, — один из восьми дней 2020 года, когда Национальный технический музей можно посетить за символическую сумму в 50 крон. За экскурсию в шахту в главном здании придется доплатить 30-50 крон.

Где: Kostelní 42, Прага 7

Когда: 15 февраля с 10:00 до 18:00

Вход: 50 крон

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Фестиваль скандинавского кино

В «Люцерне» проходит очередной кинофестиваль — Скандинавская кинозима (Severská filmová zima). На этот раз он посвящен Финляндии. Фильмы демонстрируются с оригинальной озвучкой и чешскими субтитрами.

Где: Kino Lucerna, Vodičkova 36, Прага 1

Когда: до 18 февраля

Вход: 135 крон

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Туристическая выставка-ярмарка в Летнянах

В Летнянах в этот уик-энд проводится туристическая выставка-ярмарка Holiday World. Там можно познакомиться с предложениями туристических агентств, презентациями регионов Чехии и зарубежных туристических направлений. Министерство культуры подготовило специальную секцию «Памятники — музеи — ремесла».

Где: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Прага 9

Когда: 15 февраля с 09:30 до 18:00, 16 февраля с 09:30 до 15:00

Вход: 120-150 крон

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Акция «Джунгли, которые не спят» в Ботаническом саду

В пражской оранжерее «Фата Моргана» до 28 марта проходят вечерние экскурсии в темноте. Посетители могут прогуляться по тропинкам под пальмами в сопровождении гида и под аккомпанемент кваканья тропических лягушек. В феврале экскурсии проводятся по пятницам и субботам в 18:00, в марте — в 18:50. Нужна предварительная запись.

Где: оранжерея «Фата Моргана», Trojská 800/196, Прага 7

Когда: по субботам в 18:00, с марта в 18:50

Вход: 100 крон для детей, 200 крон для взрослых

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Масопуст на Карлине

В субботу масленичный карнавал состоится в Праге 8. В 13:00 шествие отправится из Кайзловых садов, а в 14:00 начнется празднование на Карлинской площади. Детям обещают творческие мастерские и театральные представления, взрослым — концерт. Также всех ожидает обильное угощение.

Где: Кайзловы сады, Карлинская площадь, Прага 8

Когда: 15 февраля с 13:00

Вход: бесплатно

Масопуст на Пражском рынке

На рынке в районе Голешовице завершится серия субботних акций, посвященных зимней карнавальной поре. Перед павильоном №22 можно попробовать традиционные угощения из мяса и потрохов и купить продукцию чешских фермерских хозяйств.

Где: Пражский рынок, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 15 февраля с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Масопуст в замке Чтенице

В воскресенье карнавал организуют на территории замка, который относится к музею Праги. В программе — угощения из мяса и потрохов, традиционные сладости, выступления фольклорного ансамбля, творческая мастерская и рисование на лице для детей.

Где: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 1, Прага 9

Когда: 16 февраля с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Масопуст на Вышеграде

В воскресенье на Вышеграде все желающие в возрасте от четырех лет смогут изготовить карнавальный костюм из подручных средств и материалов, которые предоставят организаторы: ткани, бумаги, бусин и т.д. Можно принести и свои вещи вроде старых шляп или искусственных цветов. Акция проходит в помещении Старой резеденции бургграфа.

Где: V Pevnosti 159/5b, Прага 2

Когда: 16 февраля с 15:00

Вход: 60-80 крон

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Забег ко Дню святого Валентина

В воскресенье в парке Стромовка состоится благотворительный «валентинский» забег для всех влюбленных. Продолжительность трассы — 5 км, участие бесплатное, обязательное условие – принести старую беговую обувь. Регистрация здесь.

Где: парк Стромовка, Прага 7, выдача стартовых номеров с 09:30 в магазине Running Mall (Františka Křížka 11, Прага 7)

Когда: старт в 11:30

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на Наплавке

В эту субботу знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров открывает новый сезон. Место торговли будет организовано традиционно на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно будет купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Сезон открыл и другой известный пражский фермерский рынок. По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

День открытых дверей в бункере «Фолиманка»

Раз в месяц можно пройтись по подземным лабиринтам в бункере, построенном на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века. Бункер площадью 1332 квадратных метра рассчитан на размещение 1300 человек и входит в десятку крупнейших в чешской столице.

Где: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Когда: 15 февраля с 09:00 до 15:00

Вход: бесплатно

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Ледяная стена

У западного входа в ТЦ «Черный мост» установили десятиметровую ледяную стену, по которой могут взбираться дети от 12 лет и взрослые. На стене организовано два маршрута подъема: для начинающих и для тех, у кого уже есть опыт. Необходимо предварительное бронирование. На один сеанс выделяется 30 минут.

Где: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Прага 9

Когда: до 16 февраля, по будням с 15:30 до 21:00, по выходным с 09:00 до 21:00

Вход: 80 крон для детей и 150 крон для взрослых

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Зима в пражском зоопарке

Зоопарк Праги открыт для посещения круглый год, и зимой здесь не менее интересно, чем летом! Приходите увидеть детенышей, которые появились на свет в 2019 году! Среди молодняка прошедшего года – детеныши капского морского котика, кошачьего лемура, большого рыжего кенгуру, чакского пекари и кубинской хутии. Также вы можете посмотреть, как смотрители зоопарка кормят животных

Где: Пражский зоопарк, U Trojského zámku 3/120, Прага 7

Когда: в зимнее время с 09:00 до 16:00

Вход: 200 крон для детей, 250 крон для взрослых

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Кулинарный фестиваль Grand Restaurant Festival 2020

В чешской столице до 29 февраля проходит фестиваль, в рамках которого желающие могут за символическую цену отведать лучшие блюда ресторанов, включенных в путеводитель Maurerův výběr Grand Restaurant. По всей стране в акции участвует 89 заведений, полный список пражских ресторанов можно посмотреть здесь.

Где: Прага

Когда: с 15 января по 29 февраля

Вход: 300, 600 или 700 крон в зависимости от меню

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Фестиваль Opera 2020

В Праге продолжается оперный фестиваль, который проводится в чешской столице с 1993 года раз в два года. В этом году ценителей оперы ждет 17 инсценировок от классики Моцарта и Пуччини до новинок и незаслуженно забытых произведений. Концерты проходят в недавно реконструированной Государственной опере, Национальном и Сословном театрах. Выступают оперные певцы из Чехии и Словакии.

Где: Государственная опера, Национальный и Сословный театры

Когда: до 2 марта

Вход: 150-790 крон

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Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице проходит уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

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Каток на Летне

Посетите в выходные самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д.

Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Вход: бесплатно

О некоторых других катках, работающих в этом сезоне в Праге, вы можете прочитать в нашем материале. Например, покататься можно в торговых центрах Arkády Pankrác, «Черный мост», «Ходов» или на Фруктовом рынке.

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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