Чем заняться в Праге в выходные 20 и 21 июня

В Чехии наступает астрономическое лето. А это означает самую короткую ночь года и потрясающий закат на Карловом мосту. Кроме того, жителей Праги ждет несколько гастрономических акций, фестиваль общественного пространства и уличного искусства и начало грандиозной летней распродажи.

Самый красивый закат года

Его можно будет наблюдать на Карловом мосту вечером 21 июня, в День летнего солнцестояния, если не подведет погода (а если подведет, то на день-два раньше или позже). Стоя на мосту, вы сможете увидеть и заснять, как солнце на закате проходит через Большую южную башню собора Святого Вита, подсветив смотровую площадку на ее вершине, затем — через башенку над алтарем, садится за крышу собора, а потом появляется еще раз, чтобы, вспыхнув, исчезнуть до следующего утра за капеллой Всех Святых. Закат в этот день состоится после девяти вечера, но за постройками Пражского Града солнце скроется примерно в половину девятого.

Где: Карлов мост, Прага 1

Когда: 21 июня после 20:00

Вход: бесплатно

Чешско-тайские дни в Žluté lázně

В спортивно-рекреационном водном комплексе на берегу Влтавы в эти выходные пройдет фестиваль, который позволит познакомиться с культурой Таиланда, включая классическую тайскую кухню. Вы сможете попробовать традиционные блюда, купить продукты и товары из Таиланда, понаблюдать за выступлением танцовщиц и изготовить собственную рыбку счастья во время воркшопа.

Где: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Прага 4

Когда: 20 и 21 июня с 12:00

Вход: билеты на территорию комплекса – 50 крон, дети ниже 100 см – бесплатно

Латиноамериканская ярмарка на Пражском рынке

На пражском рынке в Голешовице в субботу состоится акция под названием LOS TRHOS by Merkádo. Будут представлены киоски с едой, напитками, украшениями, подарками из стран Латинской Америки, все это – под зажигательную музыку.

Где: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 20 июня с 09:00 до 21:00

Вход: бесплатно

Цветочный своп на Жижкове

В саду галереи «Атриум на Жижкове» состоится необычная акция под названием Kytkobraní. Там можно будет обменяться с другими участниками домашними растениями, послушать тематическую лекцию и посмотреть спектакль. В саду будет звучать музыка, чтобы растения лучше росли. С недавнего времени на крыше Атриума расположился один из «младенцев» Давида Черны – вроде тех, что украшают Жижковскую телебашню. Он хранился во дворе магистрата Праги 3, а теперь временно переселился в рамках фестиваля Landscape.

Где: Atrium na Žižkově, Čajkovského 12, Прага 3

Когда: 21 июня с 13:00 до 17:00

Вход: оплата по желанию, спектакль — 80 крон

Фестиваль Landscape

На Жижкове в Праге 3 20 июня открылся фестиваль общественного пространства Landscape, который продлится до конца сентября. По всему району появились странные, ироничные и местами полезные арт-объекты. Больше всего их у велосипедной дорожки под холмом Витков, в парках Židovské pece и Parukářka, а на улице Конева обещают сразу 12 миниатюрных памятников маршалу. В рамках фестиваля состоится множество экскурсий, лекций, концертов и других акций.

Где: Жижков, Прага 3

Когда: до 30 сентября

Начало летней распродажи в POP Airport

В пражском аутлете в субботу стартует грандиозная летняя распродажа. Под одной крышей в 70 магазинах круглый год можно купить товары более чем 200 мировых брендов со скидкой от 30 до 70% от изначальных цен, а сезонная распродажа сделает шопинг еще более выгодным. Кстати, в POP Airport только что открылся поп-ап-магазин Calvin Klein & Calvin Klein Underwear и недавно заработал единственный в Чешской Республике аутлет итальянской марки Baldinini.

Где: POP Airport, Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67

Когда: ежедневно с 10:00 до 20:00

Вход: бесплатно

Lemarket детям

В субботу и воскресенье на четвертом этаже торгового дома Máj (вход на углу улиц Národní и Spálená) состоится ярмарка дизайнерских и произведенных вручную товаров для детей и небольшой гастрономический фестиваль. Будет работать детский уголок и релакс-зона на террасе. Вход с собаками запрещен.

Где: Máj, Národní 63/26, Прага 1

Когда: 20 и 21 июня с 10:00 до 20:00

Вход: 100 крон, дети до 12 лет и пенсионеры бесплатно

Praguemarket

В эти выходные на площади Республики у супермаркета Billa состоится очередная ярмарка дизайна и хендмейда. На Praguemarket можно будет купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от десятков независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: 20-21 июня c 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

Аттракционы на Выставиште

В выставочном комплексе Голешовице до 6 сентября работает парк аттракционов. Все желающие, и дети, и взрослые, могут покататься на аттракционах, знакомых по весенней Матейской ярмарке, которая этом году по известным причинам закрылась, едва успев открыться.

Где: Výstaviště Praha, Прага 7, рядом с океанариумом «Морской мир»

Когда: суббота-воскресенье с 10:00 до 22:00, по будням с 12:00 до 22:00

Вход: 50-150 крон за поездку

Уик-энд Славянском доме

Посетите в выходные уникальный архитектурный комплекс в центре Праги, соединяющий в себе историю и современность, и оцените сокровища, которые скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. В Славянском доме вы можете заняться шопингом, посмотреть фильм в единственном в центре Праги многозальном кинотеатре, пообедать или выпить кофе или вина в одном из многочисленных ресторанов, кафе и баров и, главное, отдохнуть в тенистом саду в стиле необарокко. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить!

Где: Славянский дом, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: магазины до 20:00, кино до 24:00, кафе и рестораны по своему графику

Вход: бесплатно

Посещение технических помещений Танцующего дома

В выходные можно заглянуть в технические помещения легендарного дома, которые в течение июня впервые открываются для общественности. Что именно можно будет увидеть, организатор акции — галерея «Танцующий дом» — не уточняет, но обещает, что получится заглянуть «глубоко внутрь». Для этого достаточно купить билеты на выставку архитектора и дизайнера Бориса Шипека, которая сейчас проходит в галерее.

Где: Танцующий дом, Jiráskovo náměstí 6, Прага 1

Когда: до 30 июня с 09:00 до 20:00

Вход: взрослый билет 190 крон, детский и студенческий — 110 крон

Новый фермерский рынок на берегу Влтавы — Trhy na Plovárně

По субботам в центре Праги работает новый фермерский рынок — на левом берегу Праги у Чехова моста, в Общественных купальнях (Občanská Plovárna). Там можно купить свежие местные продукты, включая фрукты и овощи, рыбу, пиво и вина, а также срезанные цветы. Кроме того, на рынке организуют бесплатный детский уголок.

Где: Trhy na Plovárně, U Plovárny 1, Прага 1

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Парк фудтраков на Выставиште

В воскресенье в выставочном комплексе Голешовице продолжится серия фестивалей уличной еды Food Truck Park. На недавно реконструированной Брюссельской алее разместятся 10 грузовиков с различными деликатесами, начиная с классических бургеров, запеченных сэндвичей и бельгийской картошки до итальянской, мексиканской и азиатской кухни. Поблизости можно будет устроить пикник на траве.

Где: Výstaviště Praha, Areál Výstaviště, Прага 7

Когда: по воскресеньям с 10:00 до 21:00

Вход: бесплатно

Выставка Бэнкси в Праге

После огромного успеха в Париже и Барселоне в Праге открылась выставка известного граффитиста. В выставочном зале «Манес» в рамках экспозиции The World of Banksy — The Immersive Experience представлено более 80 работ экстравагантного уличного художника из частной коллекции. Увы, подавляющее большинство из них, как выяснилось, — копии.

Где: Выставочный зал Mánes, Masarykovo nábř. 250, Прага 1

Когда: до 27 сентября

Вход: 170-810 крон

Новый сезон вечеров на крыше «Люцерны»

Крыша пражского дворца Люцерна открыла новый сезон, который будет состоять из 69 концертов с видом на закат! В этом году на крыше высадили черешневый сад «как у Чехова» — так его характеризуют организаторы вечеринок на крыше. Как и в прошлом году, гости смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев. Посетить крышу можно по субботам, воскресеньям и понедельникам с 14:00, вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: 30 и 31 мая с 14:00 до наступления темноты (сейчас — 22:00)

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

Терраса на крыше Дома Radost

На крыше бывшего Дома профсоюзов на Жижкове открылась «сестра» крыши «Люцерны». На ней установили смотровую вышку, с которой в хорошую погоду видно даже Крконоши, и организовали кафе-бар. Кроме того, там регулярно проходят концерты, танцевальные вечеринки и совместный просмотр футбола на стадионе «Виктория Жижков», который находится совсем рядом (но пока закрыт для зрителей).

Где: крыша Дома Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2

Когда: по выходным с 13:00 до 23:00, вторник-пятница с 15:00 до 23:00

Вход: 100 крон, в цене напиток

Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице возобновилась уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

