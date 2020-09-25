Чем заняться в Праге в выходные 26, 27 и 28 сентября

Из-за Дня чешской государственности, выпадающего на понедельник, нас ждут длинные выходные. Многие заранее запланированные акции отменены, да и погода не особенно радует, но у тех, кто не готов весь уик-энд сидеть дома, пока есть куда пойти.

Фото: Prague City Tourism

День рождения Пражского зоопарка

Пражскому зоопарку исполняется 89 лет, и он отметит это в понедельник. В честь этого подготовлено несколько акций, и главной из них станет открытие павильона бегемотов после реконструкции с презентацией общественности самца Чеко, прибывшего из французского зоопарка.

Где: зоопарк Праги, U Trojského zámku 3/120, Прага 7

Когда: 28 сентября

Вход: 200 крон для детей и 250 крон для взрослых

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Каток на Выставиште

Как бы странно это ни звучало, в выставочном комплексе Голешовице в помещении малой спортивной арены открылся ледовый каток для общественности. Покататься можно 26 и 27 сентября с 15:15 до 17:15 и 28 сентября с 10:00 до 13:00. На месте организован прокат коньков и защитного инвентаря. С картой MultiSport вход бесплатный.

Где: Выставочный комплекс Голешовице, Прага 7

Когда: 27-29 сентября

Вход: 100 крон для взрослых, 50 крон для детей

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Осень под Пражским Градом

В субботу и воскресенье в дворцовых садах под Пражским Градом будут проводиться экскурсии по цене обычных входных билетов.

Где: Valdštejnská 12–14, Прага 1

Когда: 26-27 сентября в 15:00 и 17:00

Вход: 90 крон для взрослых, 60 крон для детей, дети до 6 лет — бесплатно

Фестиваль самокатов

В воскресенье в Малешицком парке состоятся благотворительные заезды на самокатах CooLOBĚZKA Cup. Фестиваль проводится уже в четвертый раз, и в этом году собранные средства пойдут в фонд Černí koně для обеспечения детей-инвалидов специальными велосипедами.

Где: Малешицкий парк, Akademická 688/1, Прага 10

Когда: 27 сентября

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День европейского наследия на очистных сооружениях в Бубениче

В субботу старые очистные сооружения откроются для общественности. Можно будет посетить котельную и машинный зал, а на территории целый день будет проходить квест. Из-за погоды подняться на трубу со страховкой, как изначально обещали организаторы, не удастся.

Где: старая станция очистки сточных вод, Papírenská 6, Прага 6

Когда: 26 сентября с 10:00 до 20:00

Вход: 200 крон

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Веганский фестиваль на Вышеграде

В субботу и выходные на Вышеграде в 10-й раз пройдет фестиваль Vegefest со здоровой едой, живой музыкой, необычными спортивными активностями и со всем, что имеет отношение к веганскому образу жизни. Важные темы фестиваля — экология, ответственное потребление, активизм, саморазвитие, организация сообществ и т.д. Фестиваль состоится при любой погоде.

Где: Вышеград, V Pevnosti 159/5b, Прага 2

Когда: 26 и 27 сентября

Вход: 200 крон

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Винобрани на набережной

В воскресенье на набережной Рашина запланирован фестиваль бурчака и молодого вина от малых семейных виноделен Южной Моравии и не только.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: 27 сентября с 11:00 до 21:00

Вход: 100 крон за бокал для дегустаций

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Посещение первого напечатанного на 3D-принтере дома

Не упустите последнюю возможность посетить на Стрелецком острове уникальный дом-прототип под названием Prvok, напечатанный на 3D-принтере. Он был привезен из Ческе-Будеевице и установлен на понтоне на Влтаве. Серийный выпуск таких домов из бетона могут наладить уже через несколько лет.

Где: Стрелецкий остров, Прага 1

Когда: до 30 сентября

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Кукурузный лабиринт

В эти выходные в последний раз до конца сезона можно посетить необычный семейный аттракцион на свежем воздухе, совмещающий в себе физическую и интеллектуальную активность. Потренировать свои навыки ориентирования в пространстве можно в одном из двух кукурузных лабиринтов, появившихся в чешской столице. Площадь каждого из них от 1 до 2 гектаров, и пойти по ним можно по нескольким разным маршрутам. Также в лабиринтах есть по 20 информационных досок для детей и 8 для взрослых.

Где: Ďáblice, у остановок Liběchovská и U Spojů втобусов 103 и 202; Zahradní Město, остановка Obchodní centrum Hostivař трамваев 22 и 26 и автобусов 154 и 177.

Когда: до 30 сентября с 14:00 до 18:00 по будням и с 09:00 до 18:00 по выходным

Вход: 65 крон для взрослых и 90 крон для детей

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Уик-энд в Славянском доме

Посетите в выходные уникальный архитектурный комплекс в центре Праги, соединяющий в себе историю и современность, и оцените сокровища, которые скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. В Славянском доме вы можете заняться шопингом, посмотреть фильм в единственном в центре Праги многозальном кинотеатре, пообедать или выпить кофе или вина в одном из многочисленных ресторанов, кафе и баров и, главное, отдохнуть в тенистом саду в стиле необарокко. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить!

Где: Славянский дом, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: магазины до 20:00, кино до 24:00, кафе и рестораны по своему графику

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на берегу Влтавы — Trhy na Plovárně

По субботам в центре Праги работает новый фермерский рынок — на левом берегу Праги у Чехова моста, в Общественных купальнях (Občanská Plovárna). Там можно купить свежие местные продукты, включая фрукты и овощи, рыбу, пиво и вина, а также срезанные цветы. Кроме того, на рынке организуют бесплатный детский уголок.

Где: Trhy na Plovárně, U Plovárny 1, Прага 1

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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