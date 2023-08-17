10 фактов о традиционном чешском вине — бурчаке
17 АВГУСТА 2023
21:00
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Бурчак, сладкое вино, которое в каждом глотке несет в себе дыхание чешской осени, давно стало неотъемлемой частью культурного наследия этой удивительной страны. Оно символизирует начало винодельческого сезона и объединяет за одним столом как местных жителей, так и туристов.
В Чешской Республике скоро стартует сезон бурчака. Часто бурчак называют молодым вином, но это не совсем правильное определение. Мы нашли десять фактов о бурчаке, которыми поделился судебный эксперт в области вина Иво Дворжак.
- Бурчак – это забродивший сок из гроздей винограда, выросшего на территории Чешской Республики.
- Настоящий бурчак нельзя купить, например, в начале августа. Урожай винограда в Чехии собирают позже. Под видом бурчака вам пытаются продать другой напиток.
- Лучше всего покупать бурчак у производителя, которого вы уже знаете и уверенны в качестве его продукции.
- Случается, что под видом бурчака пытаются продать забродивший морс или сок.
- Определенных правил и норм, которыми бы можно было бы охарактеризовать «правильный» бурчак не существует. Однако классический бурчак должен быть не крепче 3 – 5 градусов.
- Настоящий бурчак красного или бордового цвета встречается крайне редко. Его производят из так называемых barvířek. Этот сорт винограда выращивается в виноградниках Чешской Республики, однако урожай с таких кустов собирают позже. Поэтому в начале сентября почти нереально найти красный бурчак.
- Бурчак лучше всего пить медленно и в небольших количествах. Этот напиток «с подвохом» и из-за своего вкуса пьется очень быстро.
- Бурчак пьют не только в Чехии. В Австрии и Германии – это алкогольный напиток называют sturm, а во французской провинции Бордо – vin bourru.
- В одном литре бурчака содержится шесть миллиардов «живых» дрожжей. Они в свою очередь могут вызвать вздутие живота и дискомфорт.
- Не чокайтесь бокалом бурчака с виноделом, это считается плохой приметой для него!
Бурчак — напиток со своей уникальной историей и особыми традициями. Неповторимый аромат, свежесть и вкус этого вина каждый год завораживают многих, начиная от коренных жителей Чехии до приезжих туристов. Однако, как и у любого деликатеса, у бурчака есть свои особенности и тонкости, о которых стоит знать, чтобы насладиться этим напитком в полной мере. Научитесь различать настоящий бурчак от подделок, уважайте традиции его употребления, и этот напиток непременно станет для вас одним из символов уходящего лета и приближающейся золотой осени Чехии.
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