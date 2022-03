Помощь Украине из Чехии: деньги, жилье, транспорт. Инструкция | Допомогти Україні із Чехії: гроші, житло, транспорт

Утром в четверг российские войска начали вторжение в Украину. Частные лица также могут участвовать в помощи Украине посредством сбора средств. — Вранці у четвер російські війська розпочали вторгнення в Україну. Приватні особи також можуть брати участь у допомозі Україні шляхом збору коштів.

♦Інфо українською див.нижче

►How to help Ukraine from CR: money, housing, transportation — translation coming soon

►Jak pomoci Ukrajině z ČR: peníze, bydlení, doprava

КУДА ПРИСЫЛАТЬ ДЕНЬГИ

Национальный банк Украины — собирает средства на поддержку Вооруженных Сил Украины. Реквизиты UA84300001000000047330992708. Заплатить сразу можно на официальном сайте Нацбанка. Счет – мультивалютный, можно высылать из других стран (в долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, австралийских, канадских долларах, юани Жэньминьби и иенах).

Минобороны Украины — собирает на счет UA458201720313281002302018611 — на материально-техническое и медицинское обеспечение (доллары США, евро, британский фунт стерлингов, швейцарские франки, канадские доллары, польский злотый,чешские кроны, российские рубли; австралийских долларов.)

Sbírka paměti národa — сбор поддерживает организация «Повернись живим».

Člověk v tísni — сбор помощи в рамках программы SOS Ukraine был начат в 2014 году и на сегодняшний день собрано более 17 миллионов крон. Номер счета 0093209320/0300.

Charita České republiky — общественный сбор, направленный в первую очередь на жителей пострадавших районов. Уже выделено 500 тысяч крон, чтобы немедленно помочь жителям пострадавших районов. Номер счета 55660022/0800, variabilní symbol 104.

Благотворительный фонд в сотрудничестве с ADRA запустил сбор средств, чтобы предложить финансовую помощь людям, пострадавшим от конфликта. Вы можете пополнить счет 4004040040/5500 с переменным символом 222.

Чешский Красный Крест — оказывает поддержку мобильным медицинским бригадам в Украине. Помощь будет включать доставку автомобилей, медицинских палаток или хирургических наборов. Всего Украинский Красный Крест получит более пяти тонн медикаментов на сумму 3,6 млн крон. Fond humanity Českého červeného kříže — публичный сбор денег с номером счета 333999/2700 и переменным символом 1502. Также можно использовать донорские SMS и онлайн-платежи.

Вернись живым помогает со сбором средств для ВСУ.

Fondy.eu — иностранцы могут перечислять также средства (только в гривнах, если перечисляете иностранную валюту, средства будут сниматься по курсу).

Армия SOS — общественная инициатива также распространила реквизиты для помощи ВСУ;

Крылья Феникса — благотворительный фонд также собирает финансовую помощь армии (на сайте нужно нажать кнопку Donate).

*Если вы хотите отправить помощь ВСУ в криптовалюте, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в своем Telegam-канале, как это сделать.

КАК ПОМОЧЬ ТРАНСПОРТОМ

Автомобилистам, кто готов ехать на границу и забрать 1+ людей, — заполните гугл-форму. Вот инструкция к ней.

КАК ПОМОЧЬ ЖИЛЬЕМ

Прихисток — Внесите свои данные на сайте, можно вносить со всего мира. Инструкция на русском тут.

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ

Официальная анкета для волонтёров из Чехии, включает в себя помощь как переводчика и др.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ СБОР

►Все адреса и полный список всего, что собирают: Посольство Украины в Праге собирает гуманитарную помощь. Что нести и куда

ДЛЯ УКРАИНЦЕВ

ИНФО ОБ ЭВАКУАЦИИ, ПОЛУЧЕНИИ ВИЗЫ/ТИПА ПРЕБЫВАНИЯ

Инфо от МВД Чехии по получению нужных документов от 2 марта: на русском и украинском.

Укрзалізниця — Официальный канал Укрзалізниці, на котором публикуют информацию о работе компании в чрезвычайном режиме.

RegioJet — Поезда из Львова в Чехию каждый день бесплатно.





ІНФО УКРАЇНСЬКОЮ

КУДИ ПРИСИЛАТИ ГРОШІ

Національний банк України відкрив рахунок UA843000010000000047330992708. Заплатити можна одразу на офіційному сайті. Рахунок – у гривні і мультивалютний (долари США, євро, британські фунти, швейцарських франках, австралійських, також у канадських доларах, юанях Женьміньбі та ієнах).

Мінооборони України — збирає на рахунок UA458201720313281002302018611 — на матеріально-технічне та медичне забезпечення (долари США, євро, британський фунт стерлінгів, швейцарські франки, канадські долари, польський злотий, чеські рублі).

Sbírka paměti národa — збір підтримує організація "Повернись живим".

Člověk v tísni — збір допомоги в рамках програми SOS Ukraine було розпочато у 2014 році і на сьогоднішній день зібрано понад 17 мільйонів крон. Номер рахунку 0093209320/0300.

Charita České republiky – громадський збір, спрямований насамперед на мешканців постраждалих районів. Вже виділено 500 тисяч крон, щоб негайно допомогти жителям постраждалих районів. Номер рахунку 55 660 022/0800, variabilní symbol 104.

Благотворительный фонд в сотрудничестве с ADRA запустив збір коштів, щоб запропонувати фінансову допомогу людям, які постраждали від конфлікту. Ви можете поповнити рахунок 4004040040/5500 зі варіабельним символом 222.

Чеський Червоний Хрест – надає підтримку мобільним медичним бригадам в Україні. Номер рахунку 333999/2700 та змінний символ 1502. Також можна використовувати поповнення за допомогою смс та онлайн-платежі.

Повернися живим допомагає зі збиранням коштів для ЗСУ.

Fondy.eu — іноземці можуть також перераховувати кошти (тільки у гривнях, якщо перераховуєте іноземну валюту, кошти будуть зніматися за курсом).

https://armysos.com.ua/pomoch-armii — громадська ініціатива також поширила реквізити для допомоги ЗСУ.

Крила Фенікса — благодійний фонд також збирає фінансову допомогу армії (на сайті потрібно натиснути кнопку Donate).

Якщо ви хочете надіслати допомогу ЗСУ у криптовалюті, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у своєму Telegam-каналі, як це зробити.

ЯК ДОПОМОГТИ ТРАНСПОРТОМ

Автомобілістам, хто готовий їхати на кордон і забрати 1+ людей, заповніть гугл-форму. Ось інструкція до неї.

ЯК ДОПОМОГТИ ЖИТЛОМ

Прихисток — Внесіть свої дані на сайті, можна вносити з усього світу.

СТАТИ ВОЛОНТЕРОМ

Офіційна анкета для волонтерів з Чехії, включає допомогу як перекладача та ін.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ЗБІР

►Всі адреси та повний список всього, що збирають: Посольство України у Празі збирає гуманітарну допомогу. Що нести та куди.

ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

ІНФО ПРО ЕВАКУАЦІЮ, ОТРИМАННЯ ВІЗИ/ТИПУ ПЕРЕБУВАННЯ

stojimezaukrajinou.cz/ua — інфо для новоприбулих у Чехію.

Інфо від МВС Чехії щодо отримання потрібних документів — актуальне на 2 березня, перевіряйте на сайті.

Укрзалізниця — Офіційний канал Укрзалізниці, на якому публікують інформацію про роботу компанії у надзвичайному режимі.

RegioJet — Поїзди зі Львова до Чехії щодня безплатно.

