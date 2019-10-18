Что означают названия районов Праги. Часть 3

Чешская столица состоит из 112 районов — кадастровых территорий. Названия некоторых из них кажутся странными не только иностранцам, но и чехам. В этом материале мы расскажем, как появились названия районов, входящих в Прагу 11 — Прагу 16.

Фото: VitVit [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Пролить свет на происхождение и значение этих топонимов постарались в Институте чешского языка. О происхождении названий кадастровых территорий, которые теперь входят в Прагу 1 — Прагу 5, читайте в первой части, а в Прагу 6 — Прагу 10 — во второй.

Прага 11

Ходов (Chodov) унаследовал свое название от двора некоего Хода.

На месте Хайе (Háje) находились небольшие леса — рощи.

Прага 12

Модржаны (Modřany) раньше назывались Модржилуги. Это отсылка к влажным лугам, не которых цвели синие цветы: модржаны — люди, жившие в деревне у синих лугов.

Название района Коморжаны (Komořany) напоминает о том, что здесь стояла деревня, обитатели которой жили на земле Королевской палаты — первого бюрократического института в Чехии.

Район Холупице (Cholupice) раньше назывался Хлопице, что связано с именем или прозвищем Хлоп (от chlup — волос).



Есть два варианта происхождения названия района Точна (Točná). Оно связано либо с завихрениями ветра, либо с тем, что здесь протекал один или несколько ручьев.

Имя района Камык (Kamýk) означает «камень» или «камешек». Предположительно, на его территории находился лес с каменистой почвой или небольшими скалами.

Прага 13

Название Стодулки (Stodůlky) указывает на то, что в этом месте некогда располагались небольшие сараи или амбары (stodoly).

Нынешняя территория Тршебонице (Třebonice) раньше была известна как Тршебунице — деревня людей Тршебуновых, от имени Тршебун.

Прага 14

Черным Мостом (Černý Most) называли каменный мост над железнодорожной веткой, соединявший Глоубетин и Кыйе. Дочерна его закоптили паровозы. Позднее это название перешло спальному району и кадастровой территории.

Район Кыйе (Kyje) обязан названием своей форме — вытянутой и расширяющейся с одной стороны, словно kyj — не кий, а палица или дубина.

Глоубетин (Hloubětín) до начала XX века назвался Глоупетин, потому что когда-то давно здесь стоял двор человека по прозвищу Глупата (вероятно, не блиставшего умом). Переименовали территорию из-за неблагозвучности.

Название района Гоставице (Hostavice) происходит от имени Гостава и раньше означало деревню Гостивиных.



Прага 15

Там, где сейчас расположен район Гостиварж (Hostivař), ранее стоял двор некоего Гостивара. Прозвище этого человека связано с гостями: либо он хорошо охранял своих постояльцев, либо, напротив, людей предостерегали от визита к нему.

Горни-Мехолупы (Horní Měcholupy) — бывшая деревня lupičů měchů, то есть похитителей мешков. Жители либо отбирали поклажу у проезжавших, либо разворовывали какие-то склады.

Прага 16

Район Радотин (Radotín) называется так благодаря двору человека по имени или прозвищу Радота.

Продолжение следует.

По материалам blesk.cz