Что означают названия районов Праги. Часть 3

Пролить свет на происхождение и значение этих топонимов постарались в Институте чешского языка. О происхождении названий кадастровых территорий, которые теперь входят в Прагу 1 — Прагу 5, читайте в первой части, а в Прагу 6 — Прагу 10 — во второй.
Прага 11
Ходов (Chodov) унаследовал свое название от двора некоего Хода.
На месте Хайе (Háje) находились небольшие леса — рощи.
Прага 12
Модржаны (Modřany) раньше назывались Модржилуги. Это отсылка к влажным лугам, не которых цвели синие цветы: модржаны — люди, жившие в деревне у синих лугов.
Название района Коморжаны (Komořany) напоминает о том, что здесь стояла деревня, обитатели которой жили на земле Королевской палаты — первого бюрократического института в Чехии.
Район Холупице (Cholupice) раньше назывался Хлопице, что связано с именем или прозвищем Хлоп (от chlup — волос).
Есть два варианта происхождения названия района Точна (Točná). Оно связано либо с завихрениями ветра, либо с тем, что здесь протекал один или несколько ручьев.
Имя района Камык (Kamýk) означает «камень» или «камешек». Предположительно, на его территории находился лес с каменистой почвой или небольшими скалами.
Прага 13
Название Стодулки (Stodůlky) указывает на то, что в этом месте некогда располагались небольшие сараи или амбары (stodoly).
Нынешняя территория Тршебонице (Třebonice) раньше была известна как Тршебунице — деревня людей Тршебуновых, от имени Тршебун.
Прага 14
Черным Мостом (Černý Most) называли каменный мост над железнодорожной веткой, соединявший Глоубетин и Кыйе. Дочерна его закоптили паровозы. Позднее это название перешло спальному району и кадастровой территории.
Район Кыйе (Kyje) обязан названием своей форме — вытянутой и расширяющейся с одной стороны, словно kyj — не кий, а палица или дубина.
Глоубетин (Hloubětín) до начала XX века назвался Глоупетин, потому что когда-то давно здесь стоял двор человека по прозвищу Глупата (вероятно, не блиставшего умом). Переименовали территорию из-за неблагозвучности.
Название района Гоставице (Hostavice) происходит от имени Гостава и раньше означало деревню Гостивиных.
Прага 15
Там, где сейчас расположен район Гостиварж (Hostivař), ранее стоял двор некоего Гостивара. Прозвище этого человека связано с гостями: либо он хорошо охранял своих постояльцев, либо, напротив, людей предостерегали от визита к нему.
Горни-Мехолупы (Horní Měcholupy) — бывшая деревня lupičů měchů, то есть похитителей мешков. Жители либо отбирали поклажу у проезжавших, либо разворовывали какие-то склады.
Прага 16
Район Радотин (Radotín) называется так благодаря двору человека по имени или прозвищу Радота.
Продолжение следует.
По материалам blesk.cz