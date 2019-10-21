Что означают названия районов Праги. Часть 4

Чешская столица состоит из 112 районов — кадастровых территорий. Названия некоторых из них кажутся странными не только иностранцам, но и чехам. В этом материале мы расскажем, как появились названия районов, входящих в Прагу 17 — Прагу 22.

Фото: Czech Wikipedia user Packa [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)]

Пролить свет на происхождение и значение этих топонимов постарались в Институте чешского языка. О происхождении названий кадастровых территорий, которые теперь входят в Прагу 1 — Прагу 5, читайте в первой части, в Прагу 6 — Прагу 10 — во второй, в Прагу 11 — Прагу 16 — в третьей.

Прага 17

Ржепы (Řepy) — все не так очевидно, как может показаться. Раньше это место называлось Жепы. Возможно, есть связь с устаревшим словом žepa, означавшим возвышенность.

Прага 18

Название Летняны (Letňany) досталось району от одноименной деревни. Там жили люди, переселившиеся с Летенской возвышенности.



Прага 19

Район Кбелы (Kbely) связан с существительным kbel, означавшим деревянную емкость — лохань или ведро.

Прага 20

Название Горни-Почернице (Horní Počernice) происходит от имени собственного Почерна, связанного с вышедшим из обихода словом, означавшим «черноватый», «чернявый». Вероятно, тут жили люди с темным оттенком кожи и волос.

Прага 21

В случае района Уезд-над-Лесы (Újezd nad Lesy) для начала нужно разобраться, что в чешских топонимах означает достаточно распространенное слово «уезд». Оно относится к недавно заселенной территории с только что определенными границами. Для формализации последних участок объезжали на коне — отсюда и возникло слово. Из-за обилия разнообразных Уездов пришлось уточнить, что именно этот находится в лесу.

Прага 12

Питковице (Pitkovice) — бывшая деревня людей Питковых, от имени собственного Питек или Питка. И никаких шуток про Шнурова и Питер.

Трудно произносимое название Угржиневес (Uhříněves) означало деревню (ves) некоего Угра или Угржина.

Нынешняя кадастровая территория Гайек-у-Угржиневеси (Hájek u Uhříněvsi) когда-то соседствовала с этой деревней, а также с небольшим лесом или рощицей (hájek).

В следующей части — об удаленных, но не менее интересных районах «большой» Праги, не имеющих номеров.

По материалам blesk.cz