Что означают названия районов Праги. Часть 4

Пролить свет на происхождение и значение этих топонимов постарались в Институте чешского языка. О происхождении названий кадастровых территорий, которые теперь входят в Прагу 1 — Прагу 5, читайте в первой части, в Прагу 6 — Прагу 10 — во второй, в Прагу 11 — Прагу 16 — в третьей.
Прага 17
Ржепы (Řepy) — все не так очевидно, как может показаться. Раньше это место называлось Жепы. Возможно, есть связь с устаревшим словом žepa, означавшим возвышенность.
Прага 18
Название Летняны (Letňany) досталось району от одноименной деревни. Там жили люди, переселившиеся с Летенской возвышенности.
Прага 19
Район Кбелы (Kbely) связан с существительным kbel, означавшим деревянную емкость — лохань или ведро.
Прага 20
Название Горни-Почернице (Horní Počernice) происходит от имени собственного Почерна, связанного с вышедшим из обихода словом, означавшим «черноватый», «чернявый». Вероятно, тут жили люди с темным оттенком кожи и волос.
Прага 21
В случае района Уезд-над-Лесы (Újezd nad Lesy) для начала нужно разобраться, что в чешских топонимах означает достаточно распространенное слово «уезд». Оно относится к недавно заселенной территории с только что определенными границами. Для формализации последних участок объезжали на коне — отсюда и возникло слово. Из-за обилия разнообразных Уездов пришлось уточнить, что именно этот находится в лесу.
Прага 12
Питковице (Pitkovice) — бывшая деревня людей Питковых, от имени собственного Питек или Питка. И никаких шуток про Шнурова и Питер.
Трудно произносимое название Угржиневес (Uhříněves) означало деревню (ves) некоего Угра или Угржина.
Нынешняя кадастровая территория Гайек-у-Угржиневеси (Hájek u Uhříněvsi) когда-то соседствовала с этой деревней, а также с небольшим лесом или рощицей (hájek).
В следующей части — об удаленных, но не менее интересных районах «большой» Праги, не имеющих номеров.
По материалам blesk.cz