Biohitech organization s.r.o.

Международная проектно-строительная фирма Biohitech organization выполнит любой сложности проектные и ремонтно-строительные работы под ключ.
Компания имеет международный опыт строительства и проектирования различных зданий с 2010 года. Руководители с лицензиями и профильным образованием. Мы работаем в соответствии со стандартами ISO.
— Строительные работы (под ключ), любой сложности;
— Ремонтные работы (под ключ), любой сложности;
— Комплексные работы по сантехнике и электрике с ревизией;
— Проектные работы (все стадии и разделы); — Разработка дизайна интерьера и экстерьера;
— Обмеры и техническое обследование;
— Ландшафтный дизайн и благоустройство территории;
— Получение разрешений от гигиены, пожарников, строительных кадастральных урядов; — Технический и авторский надзор.
Работая с нами: — Предоставление консультационных услуг; — Подробные сметы и финансовый план; — Удобный график платежей планируется и составляется индивидуально для каждого проекта; — Работаем по договору; — Выполняем обмеры и проект перед началом строительных или ремонтных работ; — Ответственность и гарантия на одной фирме; — Индивидуальный подход.