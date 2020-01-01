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Недвижимость и строительство // Строительно-монтажные и ремонтные работы // Biohitech organization s.r.o.
Недвижимость и строительство // Строительные компании // Biohitech organization s.r.o.
Недвижимость и строительство // Архитекторские услуги // Biohitech organization s.r.o.

Biohitech organization s.r.o.

Международная проектно-строительная фирма Biohitech organization выполнит любой сложности проектные и ремонтно-строительные работы под ключ. Компания имеет международный опыт строительства и проектирования различных зданий с 2010 года. Руководители с лицензиями и профильным образованием. Мы работаем в соответствии со стандартами ISO. — Строительные работы (под ключ), любой сложности; — Ремонтные работы (под ключ), любой сложности; — Комплексные работы по сантехнике и электрике с ревизией; — Проектные работы (все стадии и разделы); — Разработка дизайна интерьера и экстерьера; — Обмеры и техническое обследование; — Ландшафтный дизайн и благоустройство территории; — Получение разрешений от гигиены, пожарников, строительных кадастральных урядов; — Технический и авторский надзор. Работая с нами: — Предоставление консультационных услуг; — Подробные сметы и финансовый план; — Удобный график платежей планируется и составляется индивидуально для каждого проекта; — Работаем по договору; — Выполняем обмеры и проект перед началом строительных или ремонтных работ; — Ответственность и гарантия на одной фирме; — Индивидуальный подход.
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Контакты
biohitech.eu
+420774573716
Olšanská 4 130 00 Praha 3-Žižkov


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