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Промышленность // Металлургия // Česko-Evropská Agentura
Промышленность // Пищевая промышленность // Česko-Evropská Agentura
Бизнес // Кадровые агентства // Česko-Evropská Agentura

Česko-Evropská Agentura

Česko-Evropská Agentura уже пять лет работает в Чехии в сфере трудоустройства граждан Украины и Беларуси. Основные направления работы: крупнейшие интернет магазины, автопромышленность, пищевые производства.
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Контакты
www.cea.cz
+420775265842
Politických vězňů 21, Praha 1, 110 00 Nové Město


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