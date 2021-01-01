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В рубриках:
Промышленность
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Металлургия
// Česko-Evropská Agentura
Промышленность
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Пищевая промышленность
// Česko-Evropská Agentura
Бизнес
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Кадровые агентства
// Česko-Evropská Agentura
Česko-Evropská Agentura
Česko-Evropská Agentura уже пять лет работает в Чехии в сфере трудоустройства граждан Украины и Беларуси. Основные направления работы: крупнейшие интернет магазины, автопромышленность, пищевые производства.
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Контакты
bimberin.aleksei@cea.cz
www.cea.cz
+420775265842
Politických vězňů 21, Praha 1, 110 00 Nové Město
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