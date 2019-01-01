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Работники

Размещено 02 января 13:54
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Примем женщин, мужчин, семейные пары на прачечную (30км от г. Плзень). Бесплатное проживание вблизи места работы. Заработная плата 82 крон/час. Авансы каждую неделю. Помогаем оформить все необходимые документы.
Условия работы:
- Работа в чистом сухом и теплом помещении
- Складывание чистых сухих полотенец и постельного белья
- Выкладывать полусухое постельное белье, скатерти, салфетки в гладильную машину

Дополнительная информация

Даша
• тел: +420(720)976-917
• (viber): +420(720)976-917
• е-mail: d.belokonenko@workintense.cz

Контакты:

Даша

d.belokonenko@workintense.cz

+420720976917



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