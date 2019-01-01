Описание

Примем женщин, мужчин, семейные пары на прачечную (30км от г. Плзень). Бесплатное проживание вблизи места работы. Заработная плата 82 крон/час. Авансы каждую неделю. Помогаем оформить все необходимые документы.

Условия работы:

- Работа в чистом сухом и теплом помещении

- Складывание чистых сухих полотенец и постельного белья

- Выкладывать полусухое постельное белье, скатерти, салфетки в гладильную машину