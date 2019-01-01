Графический дизайнер

Наполнение работы: разработка макетов для печати, рекламные модули, моушн дизайн, банеры, обработка видео, веб дизайн.
Знание программ: adobe photoshop, adobe illustrator, adobe after effects.
Креативность, внимательность к деталям, хороший тайм-менеджмент, высокая степень ответственности за выполнение заданий (соблюдение дедлайнов), работа в команде. Желание развиваться в сфере маркетинга.
Рассмотрим кандидатов как на полный рабочий день, так и не полный. Оплачиваемая мобильная связь. Ноутбук. В случае надобности служебный автомобиль. Изучение английского и чешского языка в офисе компании. Дружеская атмосфера и вкусный кофе неотъемлимая часть комфортного пребывания в нашей компании.
Владимир
hr@lekvi.cz
+420776737390