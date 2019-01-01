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Сварщик,от 180 крон
STEELEMENT
Plzeň-město

Разнарабочие и специалисты

Размещено Вчера 14:13
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Liberecký kraj
Город
Česká Lípa
Заработная плата
1 000 EUR
Компания
Bombardier
Описание

Страна: Чехия
Город работы: Česká Lípa
Вакантные места и заработок в час:
сварщики – 120- 140 крон/час
оператор ЧПУ – от 120 крон/час в зависимости от производительности и опыта работы
водитель вилочного погрузчика – 110- 125 крон в час
Во время тестов (испытательный срок) – 5-6 дней в неделю по 8 часов.
После испытательного срока – 12 часов в день, 6 дней в нед. (дневные и ночные смены)
Тесты проводятся каждый понедельник.
Если кандидат не проходит тесты – ему будет предложена другая работа на должности более низкой квалификации.
Проживание: г. Варнсдорф в квартирах по 2-4-6 человек. Стоимость проживания от 2000 до 3000 крон в мес. (высчитывается из заработной платы).
На предприятии действует бонусная система по высчитам за проживание в меньшую сторону, если работник берет доп. часы и не прогуливает.
Дополнительная информация: готовим полный пакет документов для открытия чешской краткосрочной визы на 3 мес. Включая страховой полис, визовую анкету. Записываем на подачу в региональный визовый центр. Предоставляем координацию по выезду и приезду в Чехию. Всех работников встречает координатор в Чехии.

Контакты:

Владислав

grytsenko87@gmail.com

+380688929197



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