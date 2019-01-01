Описание

WordPress Web-Developer

Место работы:Praha – Nové Město.

График работы:с 10:00 до 19:00.

Возможен гибкий график работы.

Языки:русский, английский (B1).

Обязанности:

Развитие сайтов на базе CMS WordPress

Постоянная поддержка и модернизация существующих проектов

Требования:

Глубокое понимание CMS WordPress (функций, хуков, основных плагинов). Умение писать плагины и темы под WordPress.

Уверенное знание препроцессора SAAS.

Оптимизация быстродействия существующих скриптов.

Понимание базовых принципов SEO, с точки зрения разработки.

Уверенное Знание JavaScript, jQuery, Ajax, MySQL;

Опыт веб-разработки на WordPress не менее 3-х лет

Наличие не менее 5х проектов в онлайне на базе WordPress, в разработке которых вы принимали участие;

Опыт работы с менеджерами пакетов, сборщиками (webpack, npm).

Умение самостоятельно находить решения и достигать поставленных целей; Умение эффективно выстраивать собственный рабочий процесс;

Фокус на саморазвитии, быстрое изучение нового материала, системное мышление;

Высокий уровень ответственности, дисциплины, автономности.

Бенефиты:комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, возможность повышать свои знания у других IT специалистов.

Резюме (с фото) отправлять на адрес: cv@msmacademy.eu