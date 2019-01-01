Описание

На фармацевтический завод в Прагу (Roztoky) нужны мужчины, дневные (с 6.00 до 18.00)/ночные (с 18.00 до 6.00) смены по 12 часов (по желанию возможны переработки).Зарплата от 140 крон/час. Работа ответственная, следить и управлять работой монитора комп'ютера станков перерабатывающих лекарство. Все официально. Знание чешского на разговорном уровне. Вакансия подходит для граждан ЕС, трывалый, переходный побыт . Tel./viber+420 776 569 453 (звонить пн - пт, с 9.00 до 19.00)