Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.72
USD
23.43
RUB
0.36
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
10n 9 °C
Подобные вакансии
Сварщики, помощники, слесари
OSVČ
Teplice,Ústí nad Labem

СВАРЩИК

Размещено Вчера 13:32
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-sever
Заработная плата
45 000 CZK
Компания
AMG STEEL
Описание

Страна: Чехия
Город: Dyšina
Занятость: Полная занятость
Виза: оформляем пакет документов для трудовой карты на 2 года
Зарплата: 46800-52200 крон чистыми
Позиция: сварщик

Требования

мужчины от 18-50 лет
примем на работу сотрудников с паспортами ЕС
опыт работы в сварке полуавтомат не менее 6 месяцев
приветствуется опыт в сварке трубопроводов, мостов, кранов, сварке в тяжелой промышленности
умение варить швы от 1 см
читать чертежи
внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость

Условия

официальное трудоустройство
260-290 часов в месяц
180 крон в час
жилье бесплатное
еженедельные авансы по 1000-1500 крон
социальное и медицинское страхование оплачиваем
понедельник-пятница по 12 часов
суббота 8 часов

Контакты:

Alexandr Majorov

wowsmile@inbox.ru

+420774307622



Мобильная версия