Требования

мужчины от 18-50 лет

примем на работу сотрудников с паспортами ЕС

опыт работы в сварке полуавтомат не менее 6 месяцев

приветствуется опыт в сварке трубопроводов, мостов, кранов, сварке в тяжелой промышленности

умение варить швы от 1 см

читать чертежи

внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость