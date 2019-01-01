Страна: Чехия
Город: Dyšina
Занятость: Полная занятость
Виза: оформляем пакет документов для трудовой карты на 2 года
Зарплата: 46800-52200 крон чистыми
Позиция: сварщик
мужчины от 18-50 лет
примем на работу сотрудников с паспортами ЕС
опыт работы в сварке полуавтомат не менее 6 месяцев
приветствуется опыт в сварке трубопроводов, мостов, кранов, сварке в тяжелой промышленности
умение варить швы от 1 см
читать чертежи
внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость
официальное трудоустройство
260-290 часов в месяц
180 крон в час
жилье бесплатное
еженедельные авансы по 1000-1500 крон
социальное и медицинское страхование оплачиваем
понедельник-пятница по 12 часов
суббота 8 часов
Alexandr Majorov
wowsmile@inbox.ru
+420774307622