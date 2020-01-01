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Сварщик MIG/MAG

Размещено Вчера 16:12
Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь, Инженер-металлург, Сварщик
Регион
Liberecký kraj
Город
Česká Lípa
Заработная плата
40 000 CZK
Компания
Foxconn; Bombardier Transportation CR
Описание

Вакансия доступна только для кандидатов которые находятся в Чехии по трудовым картам или паспортам ЕС

Работодатель: Компания Bombardier Transportation CR, осуществляющая строительство и поставки железнодорожных вагонов во Францию, Бельгию, Австрию, приглашает на работу сварщиков MIG/MAG

г. Чешская-Липа

Работодатель: Завод Foxconn крупнейший производитель фотокамеры Canon, игровые приставки PlayStation, смартфоны Xiaomi, Huawei,

г: Кутна Гора

Требования

-наличие практики выполнения сварки MIG/MAG;

- хорошая квалификация (опыт работы не менее 3 лет);

- умение читать чертежи и ориентироваться в технической документации;

-ответственное отношение к работе;

- знание чешского приветствуется;

-обязательная проверка квалификации;

-зарплата 40000-50000 кč, в зависимости от опыта;

- проживание бесплатное;

- предоставление соц. пакета, страхование;

-оплачиваемый отпуск 25 дней;

-прямой контракт с работодателем;

-бонусы;

Контакты:

Александр

bigbengroup@ukr.net

+420776550207; +3800995236001 Viber



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