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Разнорабочий в Йиглаве

Размещено Вчера 13:31
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сборщик обуви, Электрик, Контролёр ОТК
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
AFINASERVICE
Описание

В связи с расширением производсва, на автомобильные и мебельные фабрики открыт набор на позицию разнорабочий.

Требования

- Мужчины, женщины 18-50 лет
- без опыта работы
- Ответсвенный и добросовестный подход к работе
- Способность быстро учится новому
- Опыт работы на производсвенной линии приветсвуется
- Отсутвие судимости

Условия

- Официальное трудоустройство по чешским и польским 2 годичным рабочим картам, а так же 6 месячным польским визам.
- Чистая Зп от 100 крон/час (на этапе обучения)
- Выплата еженедельных авансов
- График работы пн-пт: 10-12 часов, сб: по желанию
- Минимальное количество от 240 часов в месяц
- Проезд до места работы за счет работодателя
- Предостваляем жилье в общежити от 2000 крон/ месяц (до 4 рабочих в комнате)
- Оплачиваем медицинское и социальное страхование
- Предоставим полную консультацию по оформлению и продлению документов.

Контакты:

Шкатуло Евгений Андреевич

Info@afinaservice.eu



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